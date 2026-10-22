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Румынии предрекли зимний дефицит дизельного топлива из-за нехватки резервов
В Румынии предсказали зимний дефицит дизельного топлива
Предстоящей зимой Румыния рискует столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за подорожания горючего почти на 40% с начала года и недостаточных стратегических резервов, сообщил телеканал Digi 24.
По данным консалтинговой компании Frames, зависимость Румынии от импорта и трудности с доступом к резервам повышают уязвимость страны к кризису поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24. Возможные перебои могут быстро сказаться на грузоперевозках, сельском хозяйстве и строительстве.
В случае серьезного кризиса коммерческие запасы дизельного топлива могут исчерпаться примерно через 40 дней. Первые региональные перебои могут возникнуть уже в начале декабря из-за ограниченности перевозок и складских мощностей, а стратегический резерв рискует опустеть в январе 2027 года.
Министерство энергетики неоднократно заявляло о наличии аварийных запасов на 90 дней. Однако этот расчет основан на чистом импорте и не отражает объем топлива, ежедневно поступающий на заправки. При этом половина запасов физически находится в Румынии, а остальная часть хранится в других странах Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности продажи дизельного топлива странам Европы.
В прошлом месяце глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу сообщил об угрозе банкротства сотен румынских предприятий из-за остановки нефтеперерабатывающего завода «Лукойла».
Летом премьер-министр Молдавии Василий Тофан объявил о серьезной нехватке дизельного топлива в республике из-за разрушения терминалов в порту Новороссийска.