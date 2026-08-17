Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Начался завершающий этап переоформления Александровского подворья на Россию
Юридический процесс возвращения исторического комплекса зданий в Старом городе Иерусалима в собственность Российской Федерации близок к завершению после многолетних разбирательств, отметили в посольстве.
Оформление прав собственности России на Александровское подворье находится на завершающем этапе, передает ТАСС.
В посольстве РФ в Израиле уточнили, что вопрос решается в сугубо юридической плоскости.
«Перерегистрация прав собственности Российской Федерации на Александровское подворье в Иерусалиме находится в сугубо юридической плоскости и в ее финальной стадии», – сообщил представитель дипломатического ведомства.
По его словам, израильская межминистерская комиссия, созданная в 2021 году, провела очные слушания сторон осенью прошлого года.
Сейчас российская сторона ожидает протокол слушаний и информацию о дальнейших шагах. Дипломаты отметили высокий профессионализм организации заседаний, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в регионе.
Исторический комплекс расположен рядом с Храмом Гроба Господня. Землю под строительство приобрел император Александр II, а сами здания возвели в конце XIX века. В 2022 году президент Владимир Путин лично обращался к руководству Израиля с просьбой ускорить решение вопроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году глава МИД Сергей Лавров заявил о прогрессе в процессе передачи Александровского подворья.
В декабре 2023 года Сергей Степашин объявил о временной приостановке процедуры из-за конфликта в секторе Газа.
Позже рабочая группа не увидела юридических оснований для отказа в признании российской собственности.