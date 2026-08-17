Начался завершающий этап переоформления Александровского подворья на Россию

Tекст: Денис Тельманов

Оформление прав собственности России на Александровское подворье находится на завершающем этапе, передает ТАСС.

В посольстве РФ в Израиле уточнили, что вопрос решается в сугубо юридической плоскости.

«Перерегистрация прав собственности Российской Федерации на Александровское подворье в Иерусалиме находится в сугубо юридической плоскости и в ее финальной стадии», – сообщил представитель дипломатического ведомства.

По его словам, израильская межминистерская комиссия, созданная в 2021 году, провела очные слушания сторон осенью прошлого года.

Сейчас российская сторона ожидает протокол слушаний и информацию о дальнейших шагах. Дипломаты отметили высокий профессионализм организации заседаний, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в регионе.

Исторический комплекс расположен рядом с Храмом Гроба Господня. Землю под строительство приобрел император Александр II, а сами здания возвели в конце XIX века. В 2022 году президент Владимир Путин лично обращался к руководству Израиля с просьбой ускорить решение вопроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году глава МИД Сергей Лавров заявил о прогрессе в процессе передачи Александровского подворья.

В декабре 2023 года Сергей Степашин объявил о временной приостановке процедуры из-за конфликта в секторе Газа.

Позже рабочая группа не увидела юридических оснований для отказа в признании российской собственности.