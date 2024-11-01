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Стало известно о возобновлении работы по возвращению подворья России в Иерусалиме
Нетаньяху возобновил работу группы по передаче России Александровского подворья в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возобновил работу группы, оценивающей возврат Александровского подворья России в Иерусалиме, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
Он отметил, что группа продолжает изучать представленные материалы и не видит юридических оснований для отказа в признании этой собственности за Россией, передает РИА «Новости».
В декабре 2023 года Степашин заявил, что процесс передачи был временно приостановлен из-за конфликта в секторе Газа, но оставался актуальным. Он выражал благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову за активную поддержку в данном вопросе и отметил, что строение подворья не пострадало в результате боевых действий.
Александровское подворье, расположенное рядом с храмом Гроба Господня в Иерусалиме, было построено в конце XIX века и принадлежало дому Романовых. После революции 1917 года начался спор о праве собственности. К 2000-м годам здание находилось под управлением Православного палестинского общества (ППО), объявившего себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с властями России многие годы стремится к возвращению подворья. Однако глава ППО Николай Воронцов-Гофман ранее заявлял о намерении оспорить российские претензии в суде.
Напомним, в 2020 году Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем из-за поданного иска.
В 2022 году израильские СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин написал письмо премьеру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать России церковь Александра Невского, расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме.
В этом же году глава МИД России Сергей Лавров заявил о прогрессе в процессе передачи России Александровского подворья в Иерусалиме.