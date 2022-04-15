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Путин письменно обратился к премьеру Израиля по вопросу Александровского подворья
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Российский лидер Владимир Путин письменно обратился к руководству Израиля Нафтали Беннету с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
«Мы сейчас занимаемся возвращением того, что было утеряно. Вернули в лоно России Сергиевское подворье, сейчас боремся за возвращение Александровского подворья. Очень сложно. Почти-почти уже решили, пять лет мы в судах работали, нашли все исторические документы... Кстати, президент помогал нам здорово по Сергиевскому подворью, я только три письма по его поручению возил тогда руководителям Израиля, и сейчас он письменно обратился к новому премьер-министру Израиля [Нафтали] Беннету, именно по Александровскому подворью», – передает ТАСС его слова.
В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме.
До этого в Израиле заявляли, что вопрос о принадлежности Александровского подворья в Старом городе Иерусалима не повлияет на крепкие российско-израильские отношения.
Напомним, Израиль остановил передачу России Александровского подворья по решению суда. Иск к государству Израиль, Российской Федерации и инспектору регистрации недвижимости в Израиле против передачи подворья был подан от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене. МИД России позже прояснил ситуацию с перерегистрацией Александровского подворья.
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Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату за нефть и газ
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Президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
По словам главы страны, попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из России отразятся на мировой экономике. Также он назвал самую острую проблему для российского ТЭК – это нарушение логистики экспортных поставок, передает РИА «Новости».
«Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», – сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.
Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Путин: Отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по жителям Европы и США
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Отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», – сказал глава государства.
Он добавил, что Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов и перенаправить в том числе по другим направлениям.
«Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Что касается российской нефти, газа, угля – мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что для решения этой задачи используются все имеющиеся возможности, в том числе развитие транспортных коридоров, в том числе железнодорожный северный широтный ход.
Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Канцлер Австрии: Путин заверил в возможности оплаты за газ в евро
Австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью агентству dpa сообщил, что президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро.
По словам политика, российский лидер заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро», передает ТАСС.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
При этом Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Путин: Санкционный «блицкриг» против России не удался
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Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, финансовая система и промышленность страны работают, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли во вторник на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», – цитирует его ТАСС.
В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.
Путин: Переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию
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Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», – цитирует его ТАСС.
Путин подчеркнул, что теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. «То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
Байден обвинил Путина в «геноциде» украинцев
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Президент России Владимир Путин «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», считает американский лидер Джо Байден, подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Байден заявил об этом во время выступления в штате Айова во вторник, 12 апреля, говоря о ценах на бензин. Глава Белого дома заявил, что на семейный бюджет американцев якобы влияет Путин, который «совершает геноцид (на Украине)», передает Deutsche Welle (издание признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Позже он еще раз повторил это определение: «Да, я назвал это геноцидом (...) Становится все очевиднее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем».
По его словам, установить, соответствуют ли действия российских военных международным критериям геноцида, предстоит юристам, однако лично для него это кажется несомненным.
Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter: «Правдивые слова настоящего лидера. Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России».
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами Байдена: «Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском) (...) Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели».
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Кремль спросили о ядерном оружии на Балтике
После того, как Минобороны предоставит президенту Владимиру Путину предложения по усилению западного фланга на фоне расширения НАТО, план укрепления рубежей будет обсужден на отдельном совещании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я не могу сказать на этот счет ничего... Именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления и усиления западных рубежей, там будет уже собственно содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании с президентом, как об этом говорил сам Путин», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Балтике.
Он отметил, что об усилении западных рубежей России уже говорилось неоднократно.
«Главное, давайте вспомним все-таки, что есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложения по усилению нашего западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ, для НАТО это восточный фронт», – подчеркнул Песков.
По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу пока не предоставил президенту Владимиру Путину проработанный план об укреплении западных рубежей, на это требуется время.
«Собственно, публично это поручение было дано президентом с тем, чтобы была проведена подготовка, и потом было рассмотрено на отдельном совещании», – сказал Песков.
Даты совещания у Путина по укреплению западных рубежей России пока также нет, добавил он.
Напомним, 2 апреля Путин дал поручение разработать план по ответному укреплению военного потенциала России на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию.
Путин сравнил события в Буче с провокацией в сирийской Ракке
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Буче является фейком и сравнима с провокациями с химоружием в Сирии.
По его словам, в Сирии проводились похожие провокации, когда в применении химического оружия обвиняли президента страны Башара Асада.
«Что касается Бучи. Ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил», – передает слова Путина
«Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», – сказал президент.
По словам Путина, Лукашенко предоставил на встрече документы, «которые переданы в ФСБ – как, кто – у них есть соответствующие перехваты, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка», передает Telegram-канал «Пул N3».
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.
Напомним, в апреле 2018-го неправительственная организация «Белые каски» (которую финансируют Соединенные Штаты и Британия) обвинила войска «режима Башара Асада» в применении химоружия в Думе. Через неделю США, Великобритания и Франция, не дождавшись выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нанесли удар по территории, контролируемой законным правительством Сирии. Но, как свидетельствуют данные, представленные Россией в ООН, «в виде жертв якобы от примененного законными властями республики химоружия подбрасывались тела заранее убитых людей».
Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».
«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.
В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Путин: Запад просчитался в отношении России
Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.
Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.
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Путин о происходящем на Украине: Выбора не оставили
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Происходящее на Украине – трагедия, но выбора действовать по-другому России не оставили, заявил президент России Владимир Путин.
«То, что происходит на Украине, – это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Также он отметил мужественные и грамотные действия российских ВКС в ходе специальной военной операции на Украине.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно – текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил о планах провести беседу с Путиным и Зеленским.
«Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим», – передает его слова ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прилагает усилия для организации встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Министр отметил, что проведение такой встречи зависит от согласия Путина.
Кремль рассказал о формате встреч Путина с лидерами других стран
Формат встреч президента России Владимира Путина с другими лидерами зависит от целесообразности, текущего момента и от направлений, по которым развивается взаимодействие между государствами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это все зависит от целесообразности, от текущего момента и от тех направлений, по которым развивается взаимодействие. Вы знаете, что у нас есть разные форматы интеграции. Это интеграции в рамках ЕАЭС, и наиболее продвинутые формы интеграции – это в рамках Союзного Государства с Белоруссией», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, возможно ли, что после поездки на космодром Восточный Путин будет чаще проводить другие встречи с политиками не в Кремле.
Он отметил, что с дружественными и союзническими странами возможны любые формы сотрудничества и взаимодействия.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что белорусская площадка «вполне подходит для дальнейших контактов» в рамках переговоров России и Украины.