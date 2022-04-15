Путин письменно обратился к премьеру Израиля по вопросу Александровского подворья

Российский лидер Владимир Путин письменно обратился к руководству Израиля Нафтали Беннету с просьбой принять положительное решение по вопросу регистрации права собственности России на Александровское подворье в Иерусалиме, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

«Мы сейчас занимаемся возвращением того, что было утеряно. Вернули в лоно России Сергиевское подворье, сейчас боремся за возвращение Александровского подворья. Очень сложно. Почти-почти уже решили, пять лет мы в судах работали, нашли все исторические документы... Кстати, президент помогал нам здорово по Сергиевскому подворью, я только три письма по его поручению возил тогда руководителям Израиля, и сейчас он письменно обратился к новому премьер-министру Израиля [Нафтали] Беннету, именно по Александровскому подворью», – передает ТАСС его слова.

В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме.

До этого в Израиле заявляли, что вопрос о принадлежности Александровского подворья в Старом городе Иерусалима не повлияет на крепкие российско-израильские отношения.

Напомним, Израиль остановил передачу России Александровского подворья по решению суда. Иск к государству Израиль, Российской Федерации и инспектору регистрации недвижимости в Израиле против передачи подворья был подан от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене. МИД России позже прояснил ситуацию с перерегистрацией Александровского подворья.

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