В Израиле решили возобновить регистрацию Александровского подворья на Россию

Регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«На днях регистратором недвижимого имущества министерства юстиции Израиля было принято важное решение о возобновлении регистрации на Российскую Федерацию Александровского подворья в Старом городе Иерусалима. Рассчитываем на завершение в ближайшие недели этой юридической процедуры, что явилось бы свидетельством укрепления российского духовного и культурного присутствия в Святой земле и отвечало интересам паломников и туристов», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее в Израиле заявляли, что вопрос о принадлежности Александровского подворья в Старом городе Иерусалима не повлияет на крепкие российско-израильские отношения.

Напомним, Израиль остановил передачу России Александровского подворья по решению суда. Иск к государству Израиль, Российской Федерации и инспектору регистрации недвижимости в Израиле против передачи подворья был подан от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене. МИД России позже прояснил ситуацию с перерегистрацией Александровского подворья.