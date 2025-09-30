Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Один человек погиб при пожаре в Петербурге
Мужчина погиб, трое женщин госпитализированы после пожара в Петербурге
При ликвидации пожара в квартире Петроградского района на Лахтинской улице в Санкт-Петербурге огнеборцы обнаружили погибшего мужчину и эвакуировали восемь человек.
Пожар в двухкомнатной квартире произошел вечером 30 сентября, передает РИА «Новости». Сообщение о возгорании на Лахтинской улице поступило в 16.04, локализовать и ликвидировать огонь удалось к 17.15 мск.
Очаг пожара находился в квартире площадью 80 кв. метров. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшего мужчину. Также пострадали три женщины, которых госпитализировали в медицинские учреждения. Из опасной зоны эвакуировали восемь человек.
В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и три пожарные машины.
