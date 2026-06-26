И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Бастрыкин предложил назначать ветеранов СВО замдиректорами школ
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил назначать участников спецоперации заместителями директоров школ по воспитательной работе.
Бастрыкин предложил назначать участников спецоперации на должности заместителей директоров школ по воспитательной работе, передает ТАСС. С такой инициативой он выступил в ходе Международного молодежного юридического форума, проходящего в рамках ПМЮФ в Петербурге.
«Мы полагаем, что на место заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции. Во-первых, это мужчины. Потому что, как правило, директора – это женщины. Во-вторых, это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах специальной операции», – заявил председатель ведомства.
По мнению руководителя ведомства, школьники будут уважать таких наставников и прислушиваться к их мнению. При этом он выразил сожаление, что в настоящее время процесс трудоустройства ветеранов в образовательные учреждения идет крайне медленно.
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