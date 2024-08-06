Путин поручил привлекать участников СВО к воспитанию детей и молодежи

В поручении по итогам совместного заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего в мае, указано, что сделать это надо в том числе путем развития отделений организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах, предусмотрев выделение на эти цели в 2025–2030 годах дополнительных ассигнований из федерального бюджета, передает ТАСС .

Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

@ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Tекст: Ольга Иванова

Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.