Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.0 комментариев
Путин поручил привлекать участников СВО к воспитанию детей и молодежи
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью.
В поручении по итогам совместного заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего в мае, указано, что сделать это надо в том числе путем развития отделений организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах, предусмотрев выделение на эти цели в 2025–2030 годах дополнительных ассигнований из федерального бюджета, передает ТАСС.
Ранее Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами.