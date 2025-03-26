Путин отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», Путин выразил благодарность всем, кто принял участие в работе движения по воспитанию молодежи, сообщает Telegram-канал Кремля.

Он отметил роль ветеранов специальной военной операции, которые становятся наставниками для подрастающего поколения. «Хочу искренне поблагодарить всех, кто включился в работу движения. Особо отмечу, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции», – сказал президент.

По словам Путина, важно, чтобы дети и подростки росли и развивались на примерах истинной доблести и любви к Родине. Он подчеркнул, что присутствие настоящих героев, людей разных национальностей, возрастов и профессий, в деле воспитания молодежи имеет огромное значение.

«Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту России, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России – в деле воспитания детей и подростков. Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои совсем рядом, расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине – чрезвычайно важная вещь», – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин назвал воспитание молодежи и пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.