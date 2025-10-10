Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла экстренную госпитализацию матери
Лидия Федосеева-Шукшина легла в столичную больницу по направлению из поликлиники для прохождения планового медицинского обследования, сообщила ее дочь Ольга.
Госпитализация не связана с экстренными причинами и была запланирована заранее, указала дочь артистки ТАСС.
Направление на плановый осмотр выдала поликлиника, пояснила собеседница.
Планируется, что Федосееву-Шукшину выпишут через три-пять дней.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что артистку якобы экстренно госпитализировали с жалобами на острые боли в сердце и тахикардию. Однако, по словам дочери, эти сведения не соответствуют действительности.
В 2023 году Федосеева-Шукшина также попадала в больницу, после чего ее переводили в реабилитационный центр Москвы.