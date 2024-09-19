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СБУ давала указания застрелить Прилепина в Москве
Подсудимый: СБУ давала указания застрелить писателя Захара Прилепина в Москве
Убить писателя Захара Прилепина в Москве путем выстрела в затылок планировала Служба безопасности Украины (СБУ). Это следует из оглашенных во 2-м Западном окружном военном суде показаний подсудимого Александра Пермякова.
«Ликвидировать Прилепина необходимо было, если возможно, в городе Москве, выстрелом в затылок», – приводит ТАСС показания Пермякова.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что Пермяков получил команду от куратора приехать в Москву из Нижегородской области, где обвиняемый находился в поисках дома писателя.
Железнодорожные билеты Пермяков приобретал по своему украинскому паспорту, позднее он получил паспорт гражданина Казахстана. Сотрудник СБУ по фамилии Семенов сообщил Пермякову, что скоро ему поступят оружие и взрывчатка. Семенов посылал Пермякову сведения о дате проведения презентаций книг писателя и иных мероприятий. Однако первоначальный план устранения писателя осуществить не удалось, поскольку Прилепин передвигался с охраной.
По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.
Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения.
Ранее в четверг сообщалось, что следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.