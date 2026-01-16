Принцесса Греческая и Датская Ирина скончалась в Испании в 83 года

Tекст: Катерина Туманова

«Их Величества Король и Королева и Её Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Её Королевского Высочества принцессы Ирен Греческой сегодня в 11.40 утра во дворце Саруэла в Мадриде», – приводит CNN выдержку из пресс-релиза.

Со смертью Ирины королева София лишилась сестры и ближайшего доверенного лица после своего брата, бывшего короля Константина, так как Ирина переехала во дворец Сартуэла в 1981 году после смерти матери королевы Фредерики.

Состояние здоровья принцессы Ирины резко ухудшилось несколько месяцев назад. До начала 2025 года она уже пользовалась инвалидным креслом, но сопровождала сестру, королеву Софию, на мероприятия и встречи.

Её последнее публичное появление состоялось в феврале 2025 года, когда она отправилась в Афины на свадьбу племянника, принца Николаоса.

Принцесса Ирина родилась в Южной Африке 11 мая 1942 года, в один из первых периодов изгнания семьи, она впервые ступила на греческую землю в возрасте четырех лет и оставалась там до десяти лет, после чего поступила в немецкую школу-интернат в Салеме. Там она училась вместе со своими братьями и сестрами и двоюродным братом, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.

В течение нескольких лет он жил в Греции по несколько месяцев в году, пока в 2018 году не получил испанское гражданство и не отказался от греческого, после чего постоянно проживает в Испании.