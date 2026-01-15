Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Минздрав указал на 18 госпитализированных после ЧП в Сыктывкаре человек
По оперативным данным, после ЧП в Сыктывкаре госпитализированы 18 человек, отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых – крайне тяжёлое, еще пятеро – в тяжёлом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести», – приводит ТАСС сообщение помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он уточнил, что министерство проводит телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров, чтобы решать вопрос об эвакуации пострадавших в федеральные клиники.
«Все пострадавшие получают всю необходимую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», – добавил Кузнецов.
Ранее администрация Республики Коми в Telegram-канале сообщила, что ЧП произошло из-за взрыва свето-шумовой гранаты.
«Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали 9 человек. Еще 200 пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. На месте работали 10 бригад скорой медицинской помощи, две из которых - реанимационные», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения, еще один отказался от госпитализации. После взрыва в административном здании МВД Сыктывкара возбудили уголовное дело.