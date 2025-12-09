Москвичи назвали причины занятости на двух и более работах

Tекст: Алёна Задорожная

Занятость на двух-трех работах – это путь к увольнению и история об отсутствии успеха, уверен молодой человек. «Если у тебя несколько форм занятости, то ты не развиваешься ни на одной из них», – пояснил он.

С ним спорит девушка, для которой брать дополнительную работу – необходимость из-за роста цен и потребностей. «Хочется отдыхать и путешествовать. А на одном месте много не заработаешь», – сетует она.

Другая горожанка уверена, что дополнительная занятость может объясняться либо нуждой, либо деятельностью, что называется, «для души».

«Я сам лично работаю на двух и более работах. И считаю, в наше время это необходимо молодому парню для профессионального развития и обретения перспектив», – признается москвич.

Девушка добавляет другой взгляд: «Занятость более, чем на одной работе, объясняется любовью к финансам. Вопрос в том, принесет ли это радость самому работнику. Лично мне кажется, что счастье не в деньгах».

Еще один горожанин делится наблюдением: «Если человеку не удается закрыть свои финансовые потребности на одной работе, можно найти вторую. И повезет, если она будет приносить удовольствие».

«Если есть силы – нужно работать», – заключила одна из опрошенных.

