Гладков: Глава администрации села в Белгородской области пострадал при атаке ВСУ
В результате атаки украинских беспилотников на село Малиновка в Белгородской области были ранены глава администрации Александр Игнатов и еще один мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации из Telegram-канала Гладкова, оба пострадавших получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
«Оба пострадавших самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Для дальнейшего обследования они доставляются в городскую больницу № 2 Белгорода», – написал губернатор.
Кроме того, еще один мужчина был ранен при атаке дрона в селе Глотово Грайворонского округа. У него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма, а также множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног. Сейчас ему оказывается помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в городскую больницу Белгорода.
В субботу мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области.
Накануне в результате падения обломков беспилотника в Невинномысске в Ставропольском крае произошло возгорание складского помещения и нескольких автомобилей.