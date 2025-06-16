Директора магазина «Подписные издания» в Петербурге оштрафовали за нежелательную книгу

Tекст: Алексей Дегтярев

Оштрафовать директора магазина «Подписные издания» в Петербурге решил Куйбышевский суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Орлова получила штраф в размере 20 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной организации.

Поводом для дела стала продажа книги «Еду в Магадан» Игоря Олиневича, изданной при поддержке иностранной некоммерческой организации ABCF, включенной в перечень нежелательных в России. Книга была реализована в магазине 27 декабря 2024 года.

По данным пресс-службы, книга поступила в «Подписные издания» по договору между Орловой и индивидуальным предпринимателем.

Ранее в июне книжному магазину «Фаланстер» пригрозили штрафом на сумму до 1 млн рублей из-за административного протокола по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.