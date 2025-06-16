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Директора магазина «Подписные издания» в Петербурге оштрафовали за нежелательную книгу
В Петербурге директору магазина «Подписные издания» Елене Орловой назначили штраф за продажу книги, изданной при поддержке признанной нежелательной иностранной организации, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Оштрафовать директора магазина «Подписные издания» в Петербурге решил Куйбышевский суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Орлова получила штраф в размере 20 тыс. рублей за участие в деятельности нежелательной организации.
Поводом для дела стала продажа книги «Еду в Магадан» Игоря Олиневича, изданной при поддержке иностранной некоммерческой организации ABCF, включенной в перечень нежелательных в России. Книга была реализована в магазине 27 декабря 2024 года.
По данным пресс-службы, книга поступила в «Подписные издания» по договору между Орловой и индивидуальным предпринимателем.
Ранее в июне книжному магазину «Фаланстер» пригрозили штрафом на сумму до 1 млн рублей из-за административного протокола по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.