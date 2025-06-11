Книжному магазину «Фаланстер» пригрозили штрафом за пропаганду ЛГБТ

Tекст: Алексей Дегтярев

В отношении ООО «Фаланстер» поступил административный протокол, предусматривающий ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или отказа от деторождения, передает ТАСС.

Судебное заседание назначено на 18 июля. Магазину грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Также в суд поступил протокол в отношении соучредителя магазина Бориса Куприянова по административной статье «Участие в деятельности нежелательной организации». Это дело также рассмотрят 18 июля. Подробности претензий к Куприянову и магазину не раскрываются.

В мае 2025 года Куприянов и магазин уже получили штрафы в 40 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно за участие в деятельности нежелательной организации.

Поводом для этого стала книга «Еду в Магадан» белорусского заключенного Игоря Олиневича, которую, по версии прокуратуры, издали при поддержке признанного нежелательным «Федерации анархического черного креста».

Ранее Таганский райсуд Москвы назначил компании Apple штраф в размере 3 млн рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей.