Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
ЕС оштрафовал Gucci, Chloe и Loewe за ценовой сговор
Расследование ЕК выявило сговор Gucci, Chloe и Loewe при установлении цен
Модные бренды Gucci, Chloe и Loewe получили штраф от Еврокомиссии на сумму свыше 157 млн евро из-за ограничения свободы ценообразования у сторонних ретейлеров.
Европейская комиссия оштрафовала модные бренды Gucci, Chloe и Loewe на сумму свыше 157 млн евро за нарушение правил конкуренции, сообщает ТАСС.
В официальном пресс-релизе ЕК отмечается, что расследование выявило сговор компаний об установлении цен перепродажи на свою продукцию.
В документе говорится, что эти модные дома ограничивали возможности независимых партнеров-ретейлеров формировать собственную ценовую политику. Таким образом, бренды препятствовали свободному ценообразованию на рынке, что противоречит антимонопольным нормам Евросоюза.
«Подобное антиконкурентное поведение приводит к повышению цен и ограничению выбора для потребителей. Штрафы <…> составили в общей сложности более 157 млн евро», – отмечает пресс-релиз ЕК.
В заявлении подчеркивается, что подобные действия крупных участников рынка были признаны недопустимыми и повлекли серьезные санкции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компанию Armani оштрафовали в Италии за недобросовестную торговую политику.
Позднее стало известно, что ушедших из жизни Джорджо Армани в завещании предусмотрел продажу 15% своей компании премиальным брендам, включая LVMH, в течение ближайших 18 месяцев.
Ранее Европейская комиссия решила оштрафовать Apple и Meta* на фоне торговой войны.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ