По факту нападения пантеры на ребенка в Ангарске завели дело

Tекст: Вера Басилая

После проведения процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности, следует из сообщения на сайте СУ СК по Иркутской области.

Следователи занимаются установлением всех обстоятельств инцидента. Выясняется степень вины лиц, ответственных за организацию и безопасность мероприятия в цирке.

Ранее в Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии, после чего ребенок был доставлен в больницу с травмами.

До этого СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы парка «Тайган» в Крыму при нападении львов.