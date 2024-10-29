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По факту нападения пантеры на ребенка в Ангарске завели дело
В Ангарске возбуждено уголовное дело после нападения пантеры на трехлетнего ребенка в частном передвижном цирке, сообщили в СУ СК по Иркутской области.
После проведения процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности, следует из сообщения на сайте СУ СК по Иркутской области.
Следователи занимаются установлением всех обстоятельств инцидента. Выясняется степень вины лиц, ответственных за организацию и безопасность мероприятия в цирке.
Ранее в Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии, после чего ребенок был доставлен в больницу с травмами.
До этого СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы парка «Тайган» в Крыму при нападении львов.