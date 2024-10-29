Пантера из цирка в Ангарске напала на ребенка во время фотосессии

Пантера из передвижного цирка в Ангарске напала на трехлетнего мальчика

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в Ангарске Иркутской области пантера напала на трехлетнего мальчика во время фотосъемки в передвижном цирке. Отец мальчика привел своего сына на шоу с целью сделать фотографии с экзотическим животным.



Во время фотосессии пантера внезапно набросилась на ребенка, травмировав его. Мальчик был срочно доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. В каком состоянии находится ребенок, на данный момент не уточняется.

Следственный комитет России по Иркутской области сообщил, что по данному инциденту начата проверка. В настоящее время также ведется проверка прокуратурой, чтобы выяснить все обстоятельства нападения и ответственность цирка за произошедшее.

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