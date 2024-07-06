Женщина погибла от нападения медведя в Бурятии

Трихологи рассказали, кому надо мыть голову кипяченой водой

Врачи Щербатых и Егорова рассказали, кому полезно мыть голову кипяченой водой

Tекст: Татьяна Косолапова

«Признаться, нарастающую моду на использование кипяченой воды для мытья головы я не заметила. Но могу предполагать, что жители регионов, где преобладает жесткая вода, могут быть склонны к таким экспериментам», – говорит врач-дерматолог, трихолог Алена Щербатых.



Она объясняет, что жесткая и мягкая вода по-разному влияют на нашу кожу головы и волосы. Если вода мягкая, то она, как правило, не сушит, не вымывает волосы до скрипа, очищает более деликатно. Шампуни в мягкой воде вымываются тоже не так интенсивно. Для людей с жирной кожей головы такой способ мытья может не подойдет, поскольку данный эффект будет оказывать недостаточное очищение.

«Жесткая вода, наоборот, сама по себе может вымывать до скрипа. Но вместе с этим она может способствовать сухости, шелушению кожи, в том числе кожи головы. И если потрогать волосы после мытья в мягкой воде и мытья в жесткой воде, то мы заметим, что после жесткой они будут более грубые, легче путаются, их тяжелее уложить, они неприятные на ощупь», – рассказывает врач.

По ее словам, в жесткой воде присутствуют соли металлов – магния, кальция и других. Поэтому, по сути, жесткая вода представляет из себя воду с мелом. В результате волосы и кожа головы после мытья такой водой чувствует себя соответствующим образом. И хотя мел вбирает в себя все кожное сало, он также делает кожу более чувствительной и обезвоженной. Кипячение же превращает жесткую воду в более мягкую.

«Поэтому если чувствуется, что вода в душе слишком жесткая, то ее можно кипятить для мытья головы, умывания лица и рук, коже будет от этого лучше, но такой способ кажется не очень удобным. Альтернативой может стать установка фильтра. Причем они бывают как большие, общие, так и маленькие, которые просто устанавливаются на лейку душа», – делится Щербатых.

Врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова также подчеркивает, что при кипячении воды происходит химическая реакция, в результате которой кальций выпадает в осадок. В быту люди сталкиваются с этим регулярно, когда ставят кипятиться нефильтрованную воду из крана, после чего на дне чайника образуется белый налет.

«При мытье головы мягкой водой волосы становятся более мягкие и шелковистые. А когда моем жесткой, то ионы кальция проникают между чешуйками волос, заставляют волос пушиться и делают его более жестким. Очень плохо, например, крашеным блондинкам мыть голову, если вода железистая, так как она будет красивый блонд делать рыжим и еще более сильно сушить волосы», – отмечает собеседница.

В дополнение к мытью головы кипяченой водой дерматолог рекомендует наносить на волосы слабый раствор уксуса – одна столовая ложка девятипроцентного уксуса на литр воды. Использовать его стоит сразу после промывания волос от шампуня вместо бальзама, затем необходимо раствор смыть, промокнуть волосы полотенцем и высушить обычным способом. «Уксус закисляет кожу волосистой части головы, убирает патогенные грибки, такие как малассезия, и делает волосы мягкими, шелковистыми, очень послушными и легкими к расчесыванию», – заключила Егорова.

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