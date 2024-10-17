Директор парка «Тайган» отказался усыплять львов после гибели сотрудницы

Директор «Тайгана» заявил, что львов, убивших сотрудницу парка, не будут усыплять

Львы, которые растерзали сотрудницу парка львов «Тайган» Леокадию Перевалову, не будут усыплены, сообщает ТАСС. Об этом заявил директор парка Олег Зубков, уточнив, что хищники останутся жить в парке.

Перевалова погибла во время уборки клетки со львами, в результате чего было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека.

Зубков добавил, что сотрудники, прибывшие на место происшествия, не успели оказать помощь женщине. Перевалова была опытным специалистом, начинала карьеру в зоопарке «Сказка» и обучала других сотрудников обращению с хищными животными. Руководство парка полностью сотрудничает с родственниками погибшей в организации похорон.

Сафари-парк «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма, на берегу Тайганского водохранилища. В 2021 году в парке произошел инцидент с другим нападением хищника, когда пострадал годовалый ребенок. В связи с этим было возбуждено дело, и в мае 2024 года суд вынес приговор директору парка Олегу Зубкову в виде одного года условного лишения свободы.

Напомним, ранее в сочинском цирке произошло нападение льва на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления, животные были разогнаны по клеткам с помощью водометов и шумовых гранат.