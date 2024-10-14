Госдума решила рассмотреть законопроект о запрете животных в цирках

Госдума в ноябре обсудит запрет на выступление животных в цирках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», в ноябре Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования животных в цирках. Законопроект был внесен лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым и вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым в феврале. Авторы предлагают передать животных из цирков в реабилитационные центры и приюты, так как считают, что цирки не всегда обеспечивают надлежащее содержание.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что проблема требует последовательного подхода и «закручивания гаек» в отношении цирков. Он считает, что прямой запрет может привести к коллапсу, так как реабилитационные центры уже переполнены животными из контактных зоопарков и пострадавшими от браконьеров.

Сейчас в цирковых представлениях количество животных сократилось, преимущественно используются сельскохозяйственные и домашние животные. Дикие животные в программах составляют менее 30%. Бурматов также подчеркнул, что любой муниципалитет может запретить представления с животными на своей территории.

Бурматов сообщил, что Госдума оперативно реагирует на случаи жестокого обращения с животными и предложит отправить законопроект на доработку, так как часть, касающаяся будущего животных, не проработана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме решили проверить цирк шапито после информации о «сокращении» 15 собак.

Ранее лев напал на дрессировщика во время представления в цирке на курорте Сочи. Эдгард Запашный сообщил, что пострадал во время репетиции из-за нападения тигра.