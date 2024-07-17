Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

Вэнс – кандидат в вице-президенты Трампа – очень интересный персонаж.

Думаю, своей номинацией он обязан не тем, что «представляет ржавый пояс» (там и так все за Трампа), а тем, что после покушения Трампу логично понадобился напарник еще менее приемлемый для истеблишмента, чем он сам. С вице-президентом Вэнсом даже самые ярые антитрамписты скорее отрядят дедушке дополнительную охрану, чем поспособствуют новому покушению.

Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

По ним больно ударила деиндустриализация Штатов, закрытие угольных шахт и сталелитейных заводов, но и в зените индустриального величия в ХХ веке хиллбилли не были ни образованными, ни продвинутыми, ни влиятельными. По происхождению – потомки наиболее нищих и некультурных слоев ирландских и шотландских эмигрантов XVIII-XIX веков, которые не смогли устроиться ни в городах побережья, ни на богатых землях равнин. Дикие, вспыльчивые, необузданные, необразованные поколениями. Хэтфилды, Маккои и их история кровной мести – из этих мест (Вэнс, кстати, дальний потомок Хэтфилдов).

Современные антропологи и социологи рекомендуют изучать, анализировать и оценивать хиллбилли как indigenous people – туземцев. Что тоже говорит о многом. Закрытость сообществ, бедность поколениями и все ее спутники – близкородственные и ранние браки (бабка Вэнса родила первого в 13), алкоголизм и наркомания – это все про них, и чем дальше, тем больше.

Как, впрочем, и патриотизм. «Парней забирают тут только в пехоту» – места, откуда происходит семья Вэнса, получили неофициальное название «Кровавый округ», по лояльной версии, потому что это единственное место в США, выполнившее на 100% план по рекрутам в Первую и Вторую мировые войны. По нелояльной – потому что они там убивают друг друга, чуть что.

Собственно, именно армия позволила Вэнсу выбраться из семейной колеи. Четыре года в корпусе морской пехоты, а потом – льготы и деньги, доступные ветеранам, позволили ему закончить колледж и университет из Лиги Плюща.

Про свой путь он написал достаточно интересную книжку «Элегия хиллбилли», которую порекомендую каждому, кому интересна реальная жизнь Штатов и природа столь любимого у нас «радикального консерватизма».

Цитата оттуда, описывающая социальную среду, в которой он вырос: «Всех нас ждала богадельня. Мы покупали себе огромные телевизоры и айподы, а детям – дорогую одежду благодаря кредитам с грабительскими процентами и займам под залог будущей зарплаты. Мы покупали ненужное жилье, вкладывали бешеные деньги в его отделку, а потом объявляли себя банкротами и съезжали. Экономия – это было не для нас. Мы тратили деньги налево и направо, притворяясь высшим сословием. Потом приходили кредиторы, и кто-то из родственников выплачивал наши долги, потому что у нас за душой ничего не было. Ни средств на учебу детей, ни инвестиций в будущее, ни резервного фонда на черный день… Мы знали, что нельзя швыряться деньгами, корили себя – но ничего не могли с собой поделать.

В доме всегда царил бардак. Мы в полный голос кричали друг на друга, как фанаты на футбольном матче. В каждой семье обязательно кто-то сидел на наркотиках – отец или мать, иногда сразу оба. Чуть что, мы лезли в драку, избивали друг друга на глазах остальной родни, включая детей, а соседи стояли под окнами и слушали, что происходит. Иногда терпение у них лопалось – и они вызывали полицию. Дети попадали в приемные семьи, но никогда там не задерживались.

Выбор передо мной стоял довольно простой: или колледж за огромные деньги, или безделье, или морская пехота».

Трампу удачи желать не буду, но за Вэнса стоит поболеть.

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