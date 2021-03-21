Цель – не война, а освободительное движение в Японии

Японская пресса принялась бомбить общественное мнение массовым вбросом материалов с единственным месседжем: договариваться с нынешней российской властью об островах бесполезно. Чтобы острова стали нашими, должна смениться российская власть. Всё это тут же было подхвачено и у нас, вызвав взрыв возмущения в патриотической среде с призывами адского пламени на головы японцев.

Новый разогрев эмоций последовал за недавним замечанием Лаврова о том, что возможное размещение американских неядерных ракет средней дальности в Японии Россия воспримет как угрозу и примет ответные меры. Причем сами японские газеты подают новость адекватно, как нейтральный новостной материал. Разогрев же идет по линии соцсетей, комментариев читателей, которые почему-то с удовольствием перепечатывает и российская пресса.

Сразу почему-то вспоминается 1905 год, когда и российская, и японская либеральная пресса нагнетали воинственный раж, играя в ту же, в общем, игру: ввергнуть Россию и Японию в войну. Вспомним, что именно эта (спровоцированная англосаксонской и финансовой закулисой) война 1905 года открывала ХХ век, становясь одновременно широкими вратами в первую русскую революцию и мировую войну.

Другой важный в той же связи момент: Япония – очень удобный плацдарм не только для манипуляций общественным мнением, но и для более тонких и действенных провокаций. После поражения во Второй мировой войне эта страна не является самостоятельной ни в одном по-настоящему серьезном вопросе. Ее территорию контролируют американские военные базы, ее финансовая, экономическая система и пресса находятся под почти полным контролем США.

С японской армией, вокруг которой ходит немало слухов, дела тоже обстоят довольно странно. Согласно конституции 1947 года, Страна восходящего солнца не может обладать собственной армией и участвовать в вооруженных конфликтах. Те Силы самообороны, которые Япония все же имеет, официально являются гражданской организацией. Словом «армия» называть их как бы не полагается. Собственно, армия в Японии –американская. «Договор безопасности» 1951 года между Японией и США дает последним исключительное право на размещение здесь своих военных сил и формирований.

То есть перед нами фактически оккупированная страна, которую полностью контролируют иностранные гарнизоны. Плюс к тому, не имеющая даже мирного договора с Россией (впрочем, состояние войны между нашими странами официально прекращено с момента вступления в силу советско-японской декларации 19 октября 1956 года).

Такое положение Японии (которую не зря называют непотопляемым авианосцем США) делает эту страну полностью беззащитной перед любыми манипуляциями своего, так сказать, первого партнера. Который держит в своих руках не только ее вооруженные силы, но и финансы, прессу, образование. То есть имеет все возможности манипулировать ее общественным мнением.

«Экономическое чудо» тоже было милостиво разрешено Японии ее Большим Братом в годы холодной войны, когда из Японии решено было сделать витрину капиталистического мира, оттеняя коммунистические СССР и Китай. Когда же надобность в такой витрине отпала, а Китай превратился в мировую фабрику и один из глобализационных центров, те же американские друзья обрушили Японию в рецессию, в которой страна благополучно пребывает вот уже тридцать лет. Вот такая история любви.

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Японии не повезло еще и в том отношении, что она всегда оставалась жупелом советской антиамериканской пропаганды. Весь ХХ век «японских самураев» рисовали у нас исключительно агрессивными психами, и последнее плотно укоренилось в нашем сознании. Добавим сюда национальную травму японцев, связанную с потерей Курильских островов, которую постоянно теребят в японских СМИ. И ответный воинственный раж, которым у нас встречается любое упоминание японцев о Курилах. Одним словом, если вы хотите столкнуть лбами две страны, лучшего места и момента не найти. Если же учесть, что обе эти страны равно не пригодны для глобализации и одинаково опасны глобальному центру – вот вам и ответ на многие вопросы.

Чем же опасны глобальному центру Россия и Япония? Прежде всего своим культурным кодом, национальным менталитетом. Мы с японцами вообще, надо сказать, во многом друг на друга похожи. Обе нации молодые (чуть больше тысячи лет), обе – предельно культуроцентричны (и даже –литературоцентричны), обе – крайне восприимчивы к эстетике. Обе глубоко погружены в собственную национальную идею, и в этике обоих самопожертвование ради высшей идеи ценится очень высоко.

Вообще, японцы – редчайший в азиатском мире народ, для которого слова «личность» и «честь» значат много. В той же конфуцианской этике китайца человек – не более, чем винтик государственной машины. У японца не так: прежде чем принести присягу на верность, самурай выбирает себе сюзерена, которому будет служить. Так же поступает и современный японец, выбирая корпорацию, которой останется верен до смерти (и которая, заметим, до смерти не бросит его).

Все это делает японца крайне неудобным для торгашеской этики глобализма. Вот китаец – другое дело, идеальный народ-робот. Та же проблема у глобалистов с русскими. И русские, и японцы одинаково не вписываются в глобализм, «непригодны для демократии» – и потому, с точки зрения глобального центра, должны быть уничтожены. И, конечно, лучше всего, если они проделают эту работу сами: сами испепелят друг друга.

Страшилки про тайно вооружающихся японских самураев, которыми полна и наша пресса, имеют под собой некоторую основу. Начиная с конца 90-х американцы действительно готовят этот народ к войне и прекрасно знают –к какой. Пятая колонна у нас в России занимается тем же самым. Истерикой в отношении Японии полны и инвективы наших патриотов. Такое положение дел представляется крайне опасным. Особенно сегодня, когда глобальный центр объявил нам войну на уничтожение. И особенно, когда после встреч Путина с Абэ 2018 года между нашими странами взят курс на настоящее потепление отношений, способное перерасти в долгосрочное сотрудничество и дружбу. Американцы прекрасно понимают, что Россия способна дать Японии куда больше, чем они, и играть при этом будет в честную игру (что японцы по-настоящему ценят). И поэтому – сделают всё возможное, чтобы сорвать это сотрудничество и ввергнуть наши страны в конфликт.

Что же со всем этим нам теперь делать? Мне кажется, пришло время – менять риторику. Прежде всего – в отношениях с самими японцами. Мы должны научиться прямо говорить японцам о вещах, которые они и сами прекрасно знают, но говорить о которых им запрещено. Мы должны обращаться к японцам поверх американцев, глядя им прямо в глаза, и говорить им ту правду, которую они хотят услышать, но сказать которую им некому. Мы должны говорить им: настоящие ваши враги – не мы, а американцы. Это с ними вы воевали. Это они сбросили на вас атомные бомбы, лишили вас армии и национальной гордости, а теперь хотят ампутировать вам национальную и историческую память. То, что вам действительно нужно – национально-освободительное движение, которое освободило бы вас от диктата и очистила от американского присутствия Дальний Восток.

Вам нужны такие люди, как Юкио Мисима, 25 ноября 1970 года поднявший антиамериканский мятеж на одной из баз самообороны, – настоящие национальные герои, способные на подвиг. И мы ценим таких людей. А американцы страшно их боятся, потому что именно в таких людях проявляется национальный дух. А возрождения национального духа они и боятся больше всего на свете. Потому что ему одному под силу уничтожить их демоническую торгашескую систему глобализма. Вот почему настоящие враги у нас с вами общие, а с нами у вас – просто недоразумение. Которое разрешится сразу, как только вы сбросите рабское ярмо со своей шеи и станете свободными людьми.

Вот что мы должны говорить и вот чем мы должны заниматься: создавать «движение за освобождение Японии от американского ига», пестовать национальную культуру Японии и заниматься широчайшим культурным обменом. Вот тогда из врагов мы превратимся в лучших друзей. И это будет настоящая, большая и очень достойная дружба. Мы вместе будем контролировать Дальний Восток. И это станет настоящей катастрофой глобалистских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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