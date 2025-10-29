  • Новость часаСкачко объяснил новый скандал с участием губернатора Балицкого
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана». И на эту легенду нашим народам также предстоит дать совместный ответ.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    23 комментария
    29 октября 2025, 12:40 • В мире

    На чем основано низкопоклонство японцев перед Соединенными Штатами

    США и Япония укрепили альянс из страха перед Китаем

    На чем основано низкопоклонство японцев перед Соединенными Штатами
    @ KIYOSHI OTA/BLOOMBERG/EPA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Визит президента США Дональда Трампа в Японию запомнился многочисленными символами того, насколько в Токио готовы идти навстречу любым капризам Вашингтона. Объявлено о начале «золотого века» в отношениях двух стран. Что это значит и почему Япония и США настолько нужны друг другу?

    28 октября 2025 года президент США Дональд Трамп в Токио провел встречу с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. И этот визит был одной сплошной демонстрацией.

    Прежде всего демонстрацией верноподданнических чувств, которые испытывает Санаэ Такаити в отношении Дональда Трампа и США в целом. Так, например, она всячески превозносила американского президента. «За столь короткий период времени в мире стало больше мира. Я была очень впечатлена и вдохновлена вами, господин президент», – заявила Санаэ Такаити и добавила, что выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира.

    Такаити пыталась играть на человеческих симпатиях Трампа. Не секрет, что у хозяина Белого дома сложились очень хорошие отношения с политическим наставником госпожи Такаити – бывшим японским премьером Синдзо Абэ (ушедшим с поста в 2020 году и убитым в 2022-м). Зная это, Санаэ Такаити не только говорила с Трампом об Абэ, но и использовала в переговорах того самого переводчика, который ранее присутствовал на переговорах американского президента и японского премьера.

    Она пыталась играть на его экономических предпочтениях. В рамках подписанного в июле торгового соглашения Япония обязалась вложить 550 млрд долларов в американскую экономику: производство полупроводников, добычу полезных ископаемых и т. п. И пока что непонятно, как это обязательство выполнять.

    Да, Toyota намерена вложить деньги в американский автопром – но это около 10 миллиардов. Hitachi подписала договор с министерством торговли США о содействии инвестициям в модернизацию американских сетей – но это предварительно лишь один миллиард. Где взять остальные, пока непонятно.

    Поэтому Такаити пыталась намекать на то, что Япония готова увеличить импорт американских товаров. Например, на обед японскому премьеру и президенту США подавали американский рис и американскую говядину – то есть то, что, по мнению Трампа, японцы должны больше закупать у Соединенных Штатов.

    Недалеко от дворца Акасака, где встречались два лидера, был поставлен грузовик Ford F-150, который японские власти готовы закупать у Америки для дорожных и сельскохозяйственных работ. Именно власти, поскольку на обычных горожан тут надежды нет.

    «Американские автомобили плохо продаются в Японии, потому что там не понимают, что такое наши дорожные условия, жилье и энергосбережение», – говорит бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Проще говоря, потому что японцам нужны праворульные, компактные (из-за узких дорог) и экономичные машины.

    И внутри Японии курс Такаити в отношении США не просто поддерживается, а считается безальтернативным. «Кто бы ни пришел к власти в Японии, он будет укреплять отношения с Соединенными Штатами просто в силу патологического страха перед Китаем. Страх и антагонизм в отношении Пекина – это главные императивы японской внешней политики», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Из-за страха перед Китаем японцы готовы пойти на все условия США.

    Например, на резкий рост оборонных расходов. К весне 2026 года Япония намерена увеличить свои оборонные расходы с нынешних чуть менее 1,5% до 2% ВВП. И более половины японцев поддерживают этот шаг. Кроме того, Такаити намерена снять имеющиеся у страны ограничения на экспорт вооружений – чтобы помогать своим союзникам в регионе.

    «В любых процессах, происходящих в Восточной Азии, Япония стоит на стороне Соединенных Штатов», – говорит бывший посол США в Японии Рам Эммануэль. И речь тут идет не только о взаимной обороне – японские чиновники уже говорили, что в случае начала войны на Тайване их страна готова вступить в войну на стороне США.

    И Трамп, что интересно, к такому низкопоклонству относится отнюдь не с презрением. Он говорит о Санаэ Такаити (да и Японии в целом) с огромным уважением. Уважением, которое невозможно даже близко услышать в его риторике по отношению к европейским союзникам по НАТО. А все потому, что Трамп понимает всю ценность Японии для своих планов.

    «Япония занимает центральное место в американской стратегии по борьбе с Китаем. Она сейчас не просто главный союзник Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе, но вообще главный союзник в целом. Поэтому Япония находится в привилегированном положении»,

    – говорит Дмитрий Суслов. По его словам, США не справятся с противостоянием Китаю в одиночку, поэтому выиграть они могут только при помощи союзников – прежде всего Южной Кореи и Японии. «И если Сеул не особо стремится вписываться в американо-китайское противостояние, то Токио вписан в него по полной программе», – резюмирует Дмитрий Суслов. Поэтому Трамп назвал Японию «союзником высшего уровня» и пообещал оказать ей «любую помощь, которая понадобится».

    Стороны заявили, что они вступили в «золотой век» двусторонних отношений. И весь антураж визита, вся теплота взаимных отношений, все совместные просмотры бейсбольного матча, ускорение военно-технического сотрудничества (в ходе визита американского президента в Токио японцы закупили ракеты для находящихся на вооружении у японской армии истребителей F-35) – все это было мощным сигналом Китаю. Си Цзиньпин, с которым Трамп встречается 30 октября, должен был увидеть нерушимый американо-японский альянс.

    Альянс, который готов противостоять Китаю в военном плане. «Американское судостроение сильно деградировало в последнее время. Между тем Япония является одним из региональных лидеров в этой сфере. Поэтому Вашингтон пытается подключить японцев к возрождению национального судостроения и, как следствие, к модернизации американского флота», – говорит Дмитрий Суслов.

    Противостоять и экономически, пытаясь нивелировать китайские инструменты давления. Именно поэтому в ходе визита Трампа было подписано соглашение об «обеспечении устойчивости и безопасности цепочек поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов». Проще говоря, о координации политики двух стран в области инвестиций в добычу и переработку редкоземов, в области которых китайцы сейчас являются монополистами.

    При этом очевидно, что альянс патологически боящейся Китая Японии и патологически нежелающих уступать Пекину мировое лидерство Соединенных Штатов не идет на пользу соседям – по крайней мере, тем из них, которые не разделяют патологические страхи Токио и Вашингтона. Альянс ведет к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, где существует огромное количество территориальных конфликтов и региональных споров. А значит, делают страхи Японии перед Китаем самосбывающимся пророчеством.

    На чем основано низкопоклонство японцев перед Соединенными Штатами

