Постояльцев переселили из отеля в Стамбуле после гибели троих гостей

Власти переселили гостей стамбульского отеля после гибели туристов из ФРГ

Tекст: Мария Иванова

Постояльцы отеля Harbour Suites в центре Стамбула, где ранее скончались мать и двое детей из Германии, были расселены по другим гостиницам, сообщает портал birgun.

Предварительной причиной смерти названо пищевое отравление, однако окончательные результаты расследования пока неизвестны. «Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ (впоследствии скончавшиеся), освобождена от постояльцев. Гостей разместили в других отелях», – отмечает издание.

В субботу из Harbour Suites госпитализировали еще двоих иностранных постояльцев, но их жизни ничто не угрожает. Владелец отеля заявил журналистам, что гостиница безопасна для проживания, однако причины массового отравления, по мнению СМИ, могли быть связаны с кулером с водой или растительностью после проведённой дезинсекции. Власти официально эти версии пока не подтвердили, передает РИА «Новости».

Прокуратура Стамбула зафиксировала происшествие как «подозрительную смерть», не исключая возможности внешнего воздействия, и возбудила дело о причинении смерти по неосторожности, передает ТАСС. Для расследования задержаны уже восемь человек, среди которых продавцы лавок, владелец ресторана, работник отеля и сотрудники компании по дезинсекции.

СМИ уточняют, что трагедия произошла после того, как семья Бёджек накануне покупала различные блюда в кафе и уличных лавках, в том числе мидии с рисом, кокореч и куриную шаурму, а затем госпитализировалась с диагнозом «диарея и гастроэнтерит». Впоследствии двое детей скончались ночью, мать умерла через сутки, а отец до сих пор остается в реанимации в критическом состоянии.

Также известно, что в это же время из отеля были экстренно госпитализированы граждане Италии и Марокко, но их здоровье, по данным телеканала TRT Haber, вне опасности. Полиция завершила осмотр номеров и направила найденные в них предметы на лабораторную экспертизу.

