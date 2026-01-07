  • Новость часаВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро
    Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Times назвала четыре возможных способа получения США контроля над Гренландией
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    Финский политик Мема: «Коалиция желающих» потерпела фиаско
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    7 января 2026, 13:01

    Евкуров наградил псковских десантников за проявленный героизм в ходе СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Замглавы Минобороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров провел церемонию награждения военнослужащих псковского соединения ВДВ, отличившихся в ходе выполнения боевых задач.

    Церемония награждения прошла в тыловом районе зоны проведения спецоперации, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Евкуров вручил государственные и ведомственные награды, среди которых ордена Мужества, Георгиевский Крест IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, а также медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, Жукова и «За спасение погибавших».

    «Вы удостоены их за успешные боевые действия, за мужество, героизм, проявленные в бою. Спасибо за вашу службу», – обратился он к военным.

    После церемонии замминистра обороны пообщался с военнослужащими, отметил их высокий боевой дух и поздравил с наступающими праздниками.

    В середине декабря глава Минобороны Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» начальнику расчета центра «Рубикон» с позывным Филин, уничтожившему пять танков и 169 автомобилей ВСУ.

    7 января 2026, 12:23
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии. При этом была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран».

    Продвижение проходило около Белицкого, Доброполья, Нового Донбасса, Торецкого, Удачного, Шиловки Донецкой народной республики (ДНР), Гавриловки, Ленинского и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, девять бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 106 беспилотников.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотников, 644 ЗРК, 26 976 танков и других бронемашин, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Также ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.

    6 января 2026, 22:22
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 07:47
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Золочевском районе Харьковской области Украины группировка российских войск «Север» уничтожила боевиков ВСУ из подразделений, называющих себя «Мамкина черешня», которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области.

    «В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. Ими оказались подразделения роты БПЛА 58 омпбр, называющие себя «Мамкина черешня». В результате уничтожения интенсивность вражеских атак по территории Белгородской области существенно снизилась», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои вблизи Волчанска, где по позициям ВСУ активно работают расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а ВКС России наносят удары по тыловым районам противника. ВСУ увеличивают интенсивность применения БПЛА, включая атаки на гражданское население.

    В районе Старицы подразделения «Северян» при поддержке ТОС-1А продвинулись на шести участках фронта на 450 м. В лесу возле Лимана российские штурмовые группы продвинулись на 200 м и закрепились на занятых позициях. В Волчанских Хуторах авиация ВКС уничтожила два пункта дислокации ВСУ. На участке фронта Меловое-Хатнее удалось продвинуться еще на 250 м, уничтожив позиции ВСУ ударами авиации и БПЛА «Герань-2».

    На участке фронта в районе Липцов существенных изменений не произошло, расчеты FPV-дронов группы «Север» уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения.

    На Сумском направлении «Северяне» наращивают темпы наступления, продвигаясь на девяти участках фронта в Сумском районе и на четырех – в Краснопольском, всего до 750 м. ВСУ не предпринимали активных действий и срочно доукомплектовывают штурмовые подразделения.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация осталась без существенных изменений, артиллерия и БПЛА работали по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 55 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    7 января 2026, 03:51
    National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ
    National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия адаптировала методы противодействия украинским дронам и выработала более эффективную тактику по борьбе с ними, пишет National Interest.

    По мнению National Interest, ключевым шагом стало создание беспилотного соединения «Рубикон», а также перемещение артиллерии, центров управления и систем ПВО за пределы досягаемости большинства украинских ударных средств. Эти объекты теперь защищены средствами радиоэлектронной борьбы, что существенно осложнило атаки, передает ТАСС.

    По данным журнала, стратегическая модернизация стала возможной благодаря быстрому развитию российских беспилотных технологий, повышению квалификации пехоты в противодействии дронам и совершенствованию ПВО ближнего действия, передает РИА «Новости».

    NI отмечает, что только небольшая часть украинских дронов достигает своих целей, а еще меньшая способна оказать существенное влияние на российские укрепленные или мобильные объекты.

    «Российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников и минометных расчетов», – говорится в статье.

    Авторы подчеркивают, что нехватка личного состава ВСУ и расширение зоны поражения российских БПЛА снизили гибкость украинской армии в изменяющихся условиях. Издание также обращает внимание, что Украина не может быстро восполнять потери в высокотехнологичных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    6 января 2026, 14:34
    Российские военные сожгли танк Leopard под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.

    По его словам, российские военнослужащие из «Южной» группировки уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, передает РИА «Новости». Круглый сообщил, что разведывательные дроны обнаружили танк, после чего по цели работали две группы батальона.

    «Расчетом разведывательных дронов был выявлен танк. Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришелся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена», – рассказал Круглый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Ростех» сообщил, что мины «Земледелия» повредили танки Leopard и боевые машины Bradley. Российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ на Украине. Офицер из Бразилии раскритиковал инициативу приобрести танки Leopard для армии своей страны.

    7 января 2026, 01:50
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ночь на Рождество посетил храм великомученика Георгия Победоносца в Московской области, он поздравил военнослужащих и их семьи, которые были с ним на богослужении.

    «Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник – Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию», – сказал Путин после богослужения.

    Президент «обратился к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения» и подчеркнул, что дети военнослужащих по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились воинами. Он пожелал всем присутствующим удачи и чтобы «Ангел Хранитель всегда был рядом».

    Глава государства отметил, что радость праздника разделяют представители других конфессий. «Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные отмечают Рождество Христово в среду, 7 января. Путин поздравил граждан России и других православных верующих с праздником. Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья.

    6 января 2026, 22:44
    Уиткофф выразил надежду на компромисс по украинскому территориальному вопросу

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что удастся достичь компромисса по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    «Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что обсуждения вопросов территорий продолжатся, стороны услышали различные мнения, включая позицию Владимира Зеленского. Он заверил, что позиция президента США по поддержке Украины остается твердой, а американская сторона намерена способствовать достижению окончательного мира.

    Он отметил, что достигнут значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям, включая разработку рамочного соглашения о гарантиях безопасности и плана по обеспечению «процветания» Украины. Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности по Украине направлены на предотвращение любых возможных атак, заявил Уиткофф.

    Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца документу, Соединенные Штаты и коалиция желающих разработают механизм мониторинга и проверки прекращения огня. В рамках этих соглашений будет создана специальная комиссия для рассмотрения любых нарушений и принятия мер по их устранению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. США занимают девятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 07:58
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 07.00 мск пять аппаратов были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще два – над Крымом. По одному беспилотнику сбили над Краснодарским краем и над Республикой Северная Осетия – Алания, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, а также над Черным и Азовским морями в период с 20.00 до 23.00 мск.

    7 января 2026, 01:59
    Макрон: Войска Франции в случае отправки на Украину не будут вовлечены в бои

    Tекст: Антон Антонов

    Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину по завершении конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, речь идет о потенциальном развертывании, которое не состоится «немедленно» и будет тщательно спланировано. Макрон уточнил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях. «Я хочу это четко прояснить», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня создадут военные базы на Украине и лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что численность вооруженных сил Украины после окончания конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 01:19
    Макрон: После завершения конфликта ВСУ должны насчитывать 800 тыс. военных

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» полагает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Планируя подготовку и поддержку украинской профессиональной армии, мы исходим из того, что она должна насчитывать 800 тыс. человек, чтобы быть в состоянии сдержать любую новую агрессию», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что в ходе встречи в Париже, которая стала 15-й по счету с момента создания «коалиции желающих», была достигнута договоренность о формировании координационной группы. В нее войдут представители США, стран-участниц коалиции и сама Украина. Эта структура займется поддержкой и координацией усилий с основным штабом коалиции, который расположен в Париже.

    По словам французского лидера, участники совещания смогли «укрепить архитектуру, планирование, средства и правила гарантий безопасности Украине». Макрон добавил, что эти гарантии касаются не только самой Украины, но и безопасности всего европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию о намерении разместить на Украине войска. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия в случае перемирия на Украине могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 00:58
    Мерц признал необходимость «компромиссов» по Украине со стороны Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Для достижения мира на Украине потребуется согласие Киева и поддерживающих его стран ЕС на определенные компромиссы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Мерц отметил, что прекращение огня может быть достигнуто как в ближайшие недели, так и в течение следующих месяцев, подчеркнув, что для этого потребуется неустанная работа всех сторон, передает РИА «Новости».

    «При этом нам, безусловно, придется пойти на компромиссы», – заявил Мерц. Канцлер не уточнил, какие именно уступки могут быть необходимы для достижения соглашения.

    Он подчеркнул, что не существует готового дипломатического рецепта урегулирования, а ситуацию определяют сложные геополитические обстоятельства. По его словам, одной из ключевых целей является установление «стабильного прекращения огня» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что в случае перемирия на Украине Германия могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня, а лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    Германия занимает первую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 03:58
    Солодов объяснил ограничение мобильного интернета на Камчатке

    Tекст: Антон Антонов

    Ограничения мобильного интернета на территории Камчатского края введены по соображениям безопасности, сообщил губернатор края Владимир Солодов.

    «Обсудили на заседании оперативного штаба ситуацию с перебоями мобильного интернета. Начиная с 31 декабря трудности испытывают жители большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и отдельных территорий Елизовского округа», – сообщил Солодов в Telegram.

    Солодов отметил, что такие меры по ограничениям мобильного интернета введены в связи с решением на федеральном уровне в субъектах, где находятся стратегические объекты Министерства обороны.

    По словам губернатора, «Камчатка – стратегически важный регион», в нынешних реалиях должен быть готов к любым вызовам – «угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны».

    Губернатор уточнил, что мобильные ограничения будут действовать до тех пор, пока этого требует стратегическая и тактическая обстановка. Он заверил, что как только ситуация позволит, доступ к мобильному интернету восстановят.

    Солодов также подчеркнул, что нельзя оставлять людей без связи и продолжать взимать плату за неоказанные услуги. Для минимизации неудобств он поручил обеспечить бесперебойную работу бесплатных точек Wi-Fi и рассмотреть вопрос о скидках или перерасчете абонентской платы жителям за период ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Камчатского края предупредили о возможных временных перебоях мобильного интернета.

    6 января 2026, 23:55
    Мерц предложил разместить войска Германии в соседних с Украиной странах НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Германия в случае перемирия на Украине могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО, заявил канцлер Фридрих Мерц после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Мерц заявил, что Германия готова сделать вклад в обеспечение будущего перемирия на Украине. «Это, к примеру, может включать в себя то, что мы после достижения перемирия объявим о силах для Украины на прилегающей к ней территории НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что решение о формате и объеме участия будет принимать федеральное правительство и Бундестаг, когда станут ясны условия перемирия. Мерц подчеркнул, что страна «ничего не исключает» при формировании пакета мер безопасности. По его словам, Германия готова участвовать в гарантиях безопасности Украины, однако окончательная форма этих гарантий пока не определена.

    Канцлер пояснил, что предложения по военному участию будут представлены правительству и, при необходимости, Бундестагу только тогда, когда перемирие станет реальностью и страны коалиции желающих согласуют совместные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция планируют создать военные базы на Украине в случае прекращения огня. Лидеры «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию о намерении разместить войска на Украине.

    Германия занимает первую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    6 января 2026, 23:47
    Резервуары загорелись на нефтебазе в Белгородской области после атаки БПЛА
    Резервуары загорелись на нефтебазе в Белгородской области после атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал МЧС России по Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько резервуаров на нефтебазе загорелись после атаки беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. В результате атаки и последующей детонации на объекте вспыхнули несколько резервуаров, сообщил Гладков в Telegram.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Пожарные подразделения ведут работу по тушению возгорания. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на одном из промышленных объектов Усманского округа произошло возгорание после падения беспилотника. Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, что привело к задержке нескольких поездов.

    7 января 2026, 06:55
    Польша рассказала о своей роли в гарантиях безопасности Украине

    Туск: Польша займется логистикой обеспечения гарантий безопасности для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Польша возьмет на себя логистическое обеспечение гарантий безопасности для Украины, заявил премьер-министр Дональд Туск после заседания «коалиции желающих».

    По словам Туска, обсуждались гарантии безопасности на суше, в воздухе и на море. «Я могу говорить открыто, что если речь идет о польской роли, то она касается действий за территорией Украины, то есть логистика и обеспечение тех, кто решатся на непосредственное участие в гарантиях уже на территории Украины», – заявил он.

    Туск отметил, что страны коалиции уже значительно продвинулись в вопросе распределения ролей по обеспечению гарантий безопасности Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что большинство стран-участников встречи «коалиции желающих», включая Италию, Польшу и Латвию, не поддерживают идею направления солдат на Украину.

    Британия и Франция подписали декларацию о намерении разместить свои войска на Украине в случае прекращения огня, а также планируют создать военные базы по всей территории страны.

    Польша заняла вторую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

