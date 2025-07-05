Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата из Сочи

Родившийся в СССР нобелевский лауреат Андрей Гейм лишен гражданства Нидерландов

Tекст: Евгения Караваева

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, которое он приобрел в 1990-е годы после отъезда из СССР, передает «Газета.ру» со ссылкой на публикацию The New York Times и письмо самого ученого.

Причиной такого решения стало наличие у Гейма британского гражданства, что не допускается нидерландским законодательством из-за запрета на двойное гражданство.

В своем письме Гейм отметил: «Лично я считаю себя голландско-британским лауреатом Нобелевской премии (в этом порядке). История и время, проведенное мной в Нидерландах, очень близки моему сердцу». При этом он назвал решение властей страны «печальным и странным».

Гейм рассказал, что почти 30 лет назад получил британское гражданство, чтобы принять рыцарское звание, но не был предупрежден о возможных последствиях для его нидерландского паспорта. Недавно власти Нидерландов потребовали сдать его паспорт в посольство в Лондоне, иначе ученый мог бы столкнуться с мерами со стороны Интерпола. Гейм признался, что поступил бы иначе, если бы был осведомлен о рисках.



Андрей Гейм родился в 1958 году в Сочи, окончил среднюю школу в Нальчике, после чего с отличием завершил обучение в Московском физико-техническом институте. В 1990 году, получив стипендию от Королевского общества Великобритании, он уехал из Советского Союза. Примерно тогда же он стал гражданином Нидерландов, а позднее получил и британское подданство. В разные периоды своей карьеры Гейм занимал научные должности в университетах Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании и Швейцарии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главной целью ученого должно быть признание на родине.