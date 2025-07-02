Землетрясение в Турции напугало жителей Стамбула

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 на западе Турции, передает РИА «Новости».

Эпицентр располагался в районе Гемлик провинции Бурса, а очаг залегал на глубине 13 километров. Жители западной части Стамбула сообщили, что почувствовали толчки в 13.58 по местному времени, в квартирах покачивались люстры.

Также обсерватория Кандилли оценила силу землетрясения в 4,4 балла и сообщила, что очаг располагался на глубине семи километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. У берегов Греции землетрясение вызвало угрозу цунами. В районе Неаполя землетрясение привело к эвакуации университетов и школ.