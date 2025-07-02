Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Землетрясение в Турции напугало жителей Стамбула
Толчки землетрясения магнитудой 4,3, эпицентр которого располагался в районе Гемлик провинции Бурса, ощутили жители западных районов Стамбула.
Сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 на западе Турции, передает РИА «Новости».
Эпицентр располагался в районе Гемлик провинции Бурса, а очаг залегал на глубине 13 километров. Жители западной части Стамбула сообщили, что почувствовали толчки в 13.58 по местному времени, в квартирах покачивались люстры.
Также обсерватория Кандилли оценила силу землетрясения в 4,4 балла и сообщила, что очаг располагался на глубине семи километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. У берегов Греции землетрясение вызвало угрозу цунами. В районе Неаполя землетрясение привело к эвакуации университетов и школ.