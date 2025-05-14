Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
Землетрясение у берегов Греции вызвало угрозу цунами
Сейсмические толчки ощутили жители Греции и Египта, а для острова Касос объявили угрозу цунами.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Греции, эпицентр находился в 66 км к югу от острова Карпатос, передает ТАСС. Очаг залегал на глубине 14 км, население Карпатоса составляет около 2,2 тыс. человек. Греческая служба спасения уведомила об угрозе цунами для жителей острова Касос. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Турции призвал власти страны готовиться к возможному мощному землетрясению. Более 150 человек пострадали в Стамбуле в результате недавнего землетрясения. Число жертв недавнего землетрясения в Мьянме достигло 3455 человек.