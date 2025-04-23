Спикер парламента Турции призвал готовиться к мощному землетрясению

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом заявил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, передает РИА «Новости». Он заметил, что ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже находится «на пороге», и призвал нацию и учреждения быть готовыми к преодолению последствий стихийного бедствия с минимальными потерями.

Куртулмуш подчеркнул: «Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями».

Ранее в Стамбуле уже произошли подземные толчки магнитудой 6,2 и 4,4, которые сопровождались тряской стен, раскачиванием люстр, скрипом мебели и временными перебоями с электричеством и интернетом. Как отмечает ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр, времени у властей на подготовку почти не осталось. По прогнозам мэрии города при землетрясении магнитудой 7,5 могут обрушиться не менее 90 тыс. зданий, а примерно 4,5 млн граждан может понадобиться временное жилье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле произошли подземные толчки силой 6,2 балла, которые длились около 15 секунд и вызвали панику среди жителей.

Затем в городе произошли повторные толчки, о чем сообщили в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.