В Стамбуле при землетрясении пострадали более 150 человек

Стало известно о 151 пострадавшем при землетрясении магнитудой 6,2 в Стамбуле

Tекст: Евгения Караваева

В результате землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле пострадал 151 человек, передает ТАСС со ссылкой на управление губернатора провинции. Все пострадавшие получили травмы преимущественно из-за паники – люди прыгали с высоты, опасаясь последствий толчков.

В заявлении властей отмечается: «Продолжается лечение 151 гражданина, пострадавшего в результате совершенных в панике прыжков с высоты. Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет». Разрушений жилых домов в городе не зафиксировано.

В районе Фатих рухнуло заброшенное здание, однако в результате этого никто не погиб и не получил травмы. По информации губернатора, после землетрясения не возникло проблем с энергоснабжением, газовой инфраструктурой, водоснабжением и канализацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, вызвавшее панику среди местных жителей. Здание генконсульства России в городе избежало повреждений.