Здание генконсульства России в Стамбуле избежало повреждений при землетрясении

Tекст: Мария Иванова

Здание генконсульства России в Стамбуле не пострадало в результате землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло в городе около 12.50 по местному времени, передает ТАСС. В диппредставительстве сообщили: «Нет, не пострадало».

Мэрия Стамбула подтвердила, что на данный момент власти города не получали уведомлений о серьезных последствиях землетрясения. Представители мэрии заявили, что сотрудники муниципалитета находятся на связи со спасательными службами для оценки ситуации и реагирования.

Управление губернатора провинции Стамбул также отметило, что информации о разрушении зданий не поступало. Власти продолжают инспекцию на местах и просят жителей сохранять спокойствие и не приближаться к потенциально поврежденным строениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейшем городе Турции были зафиксированы подземные толчки силой 6,2 балла, продолжавшиеся около 15 секунд и вызвавшие панику среди жителей.

В начале года в турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на курорте Аланья, очаг которого находился на глубине семи километров в море.