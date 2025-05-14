Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Королевства Тонга
В районе острова Неиафу с населением около 4 тыс. человек зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 на глубине 243 километра.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Королевства Тонга, передает ТАСС. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточнил, что эпицентр подземных толчков располагался в районе 137 км к юго-западу от острова Неиафу, где живут примерно 4 тыс. человек. Очаг лежал на глубине 243 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее в среду в Греции и Египте ощутили серию сейсмических толчков, а на острове Касос объявили угрозу цунами.
Накануне в пригородах Неаполя во Флегрейских полях произошло землетрясение магнитудой 4,4, после чего случился афтершок мощностью 3,5.