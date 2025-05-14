Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Королевства Тонга

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья Королевства Тонга, передает ТАСС. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр уточнил, что эпицентр подземных толчков располагался в районе 137 км к юго-западу от острова Неиафу, где живут примерно 4 тыс. человек. Очаг лежал на глубине 243 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее в среду в Греции и Египте ощутили серию сейсмических толчков, а на острове Касос объявили угрозу цунами.

Накануне в пригородах Неаполя во Флегрейских полях произошло землетрясение магнитудой 4,4, после чего случился афтершок мощностью 3,5.