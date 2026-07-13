Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?10 комментариев
Иран предложил ООН призвать страны Персидского залива отказаться от баз США
Представитель МИД Ирана Багаи: ООН следует призвать страны к отказу от баз США
ООН следует призвать страны Персидского залива немедленно перестать предоставлять свою территорию США для атак на иранские объекты, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
Багаи обратился к Дюжаррику, комментируя заявление ООН по поводу возобновления военных действий Вашингтона и Тегерана, передает РИА «Новости».
Иранский дипломат настаивает, что его страна действует в рамках международного права. Багаи заявил, что удары Ирана по военным базам и объектам США в южной части Персидского залива являются законным применением права на самооборону.
«Вам следует настоятельно призвать соответствующие страны незамедлительно прекратить предоставлять США возможность использовать свои территории в качестве плацдармов для агрессии против Ирана», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные поразили американские военные объекты инфраструктуры беспилотниками.
Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил 10 баллистических ракет по американскому военному объекту Аль-Азрак.