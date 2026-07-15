Российские беспилотники поразили газораспределительную станцию в Кривом Роге

Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», – сказал Кортес, передает ТАСС.

Данные об их местонахождении необходимо проверять, чтобы передавать точные сведения командованию, добавил он.

По словам офицера, российские бойцы проделали масштабную работу по зачистке территории от вражеских станций радиоэлектронной борьбы и замаскированных беспилотников. Сейчас небо находится под полным контролем Вооруженных сил России, что обеспечивает безопасное перемещение.

Военнослужащий добавил, что обнаруженные в ходе разведки засады противника были ликвидированы. Он подчеркнул высокую мотивацию российских бойцов, противопоставив ее коммерческим интересам наемников в рядах ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты для побега из города переодевались в гражданскую одежду.

До этого российские военные ликвидировали пытавшуюся бежать ночью из Красного Лимана роту противника. Часть оставшихся в населенном пункте бойцов ВСУ пряталась по подвалам.