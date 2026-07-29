Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.2 комментария
Пылающий метеор напугал жителей Новой Зеландии оглушительным грохотом
Жители Новой Зеландии заметили в небе сопровождавшийся грохотом крупный метеор
Ночное небо над Северным островом озарил массивный болид, полет которого сопровождался серией ярких вспышек и мощным гулом.
Очевидцы засняли пролет огромного метеора над территорией Северного острова, передает РИА «Новости».
Местные жители массово делились в социальных сетях кадрами, на которых виден крупный желтый объект, вспыхивающий перед затуханием.
«Вчера вечером в небе над Северным островом был замечен огненный шар, а некоторые очевидцы сообщили, что слышали «оглушительный грохот»», – сообщил новозеландский телеканал 1news. Явление произошло накануне примерно в 22.26 по местному времени.
Свидетели описывали увиденное как пылающую штуку, полет которой сопровождался шипением и сильным шумом. Специалисты местной службы наблюдений Fireballs Aotearoa подтвердили получение множества сообщений от граждан.
Представитель организации Стив Вин-Харрис пояснил, что сейчас эксперты анализируют записи с камер. По его оценке, громкий звук указывает на низкое погружение объекта в атмосферу, поэтому часть обломков могла достичь поверхности земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, падение крупного метеора напугало жителей американского штата Массачусетс мощным двойным взрывом.
Месяцем ранее уральцы заметили в ночном небе необычный огненный шар с красным оттенком.
Весной над Северной Америкой пронесся невероятно яркий болид.