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Сенатор сообщил о новой схеме мошенничества с кодами домофонов
Сенатор Шейкин сообщил о росте мошенничества с домофонными кодами
Россияне стали чаще сталкиваться с телефонными мошенниками, которые под видом смены кода домофона получают доступ к онлайн-банку жертвы, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
Мошенники все чаще выдают себя за сотрудников организаций, занимающихся обслуживанием домофонов, чтобы получить доступ к банковским данным россиян, сообщил Артем Шейкин. Он пояснил, что в первом квартале 2025 года почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через такие мессенджеры, как WhatsApp, увеличилось в 3,5 раза, передает ТАСС.
По словам Шейкина, преступники звонят жертве и представляются сотрудниками обслуживающей организации, предлагая продиктовать код из СМС для «подтверждения личности». Если человек сомневается и прерывает разговор, ему перезванивает «представитель полиции» или «Росфинмониторинга», который убеждает установить якобы защитное банковское приложение и приложить карту к NFC-метке телефона.
На этом этапе, как отметил парламентарий, мошенники создают виртуальную копию банковской карты и полностью очищают счет жертвы. При этом полученный код из СМС используется для входа в онлайн-банк, получения доступа к мессенджерам, восстановления паролей и даже оформления онлайн-кредитов на имя жертвы.
Шейкин подчеркнул, что особую тревогу вызывает доверчивость граждан, ведь звонки связаны с их жилищем и безопасностью семьи. Многие не подозревают, что речь идет о мошенничестве, и без сопротивления выполняют инструкции злоумышленников.
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