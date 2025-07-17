Мошенники в Москве представились пенсионеру защитниками прав

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники представились пенсионеру сотрудниками службы защиты прав потребителей и заявили, что его деньги похищены, но их можно вернуть при выполнении определенных условий, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Пенсионеру предложили придумать кодовое слово якобы для дальнейшей проверки и пообещали компенсационные выплаты. Мошенники инструктировали мужчину и его супругу снимать наличные в банках и передавать их курьерам, которые предъявляли придуманное кодовое слово.

В результате пенсионер и его супруга передали преступникам более 5 млн рублей. В прокуратуре отметили, что просьбы назвать кодовое слово или передать деньги курьеру являются характерными признаками мошеннических схем. В подобных случаях гражданам рекомендуют немедленно прервать разговор и самостоятельно проверить информацию, связавшись с организациями напрямую.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Народный фронт заявил, что наиболее распространенными мошенническими схемами в России остаются звонки, когда аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков. Около 80% таких звонков осуществляются с помощью «серых» сим-карт и сим-боксов.