На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы – кроме прямого вторжения на театр военных действий – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Пенсионерка в Подмосковье лишилась 2 млн рублей из-за мошенников с посылкой
Пожилая жительница Московской области стала жертвой мошенничества с вымышленной посылкой, потеряв около 2 млн рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.
Неизвестная позвонила 62-летней женщине, представившись сотрудницей «Почты России», и сообщила о якобы ошибочно пришедшей посылке, пояснила Петрова, передает ТАСС.
Под предлогом сверки адреса мошенница убедила жертву сообщить код-подтверждение из СМС.
Позже женщине пришло сообщение о несанкционированном входе в ее личный кабинет на «Госуслугах» с предложением перезвонить по указанному телефону. Собеседник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, заявил, что на женщину оформлена доверенность на операции с ее счетами, и предложил «защитить» деньги, передав их курьеру для «декларирования».
Пенсионерка согласилась и передала курьеру около 2 млн рублей, после чего деньги были переведены в криптовалюту. Полиция задержала курьера в Нижнем Новгороде, он арестован. Соучастники преступления пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве пенсионер потерял крупную сумму денег после телефонного звонка от мошенников, представившихся сотрудниками службы защиты прав потребителей.