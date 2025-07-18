Пенсионерка в Подмосковье лишилась 2 млн рублей из-за мошенников с посылкой

Tекст: Алексей Дегтярев

Неизвестная позвонила 62-летней женщине, представившись сотрудницей «Почты России», и сообщила о якобы ошибочно пришедшей посылке, пояснила Петрова, передает ТАСС.

Под предлогом сверки адреса мошенница убедила жертву сообщить код-подтверждение из СМС.

Позже женщине пришло сообщение о несанкционированном входе в ее личный кабинет на «Госуслугах» с предложением перезвонить по указанному телефону. Собеседник, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, заявил, что на женщину оформлена доверенность на операции с ее счетами, и предложил «защитить» деньги, передав их курьеру для «декларирования».

Пенсионерка согласилась и передала курьеру около 2 млн рублей, после чего деньги были переведены в криптовалюту. Полиция задержала курьера в Нижнем Новгороде, он арестован. Соучастники преступления пока не установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве пенсионер потерял крупную сумму денег после телефонного звонка от мошенников, представившихся сотрудниками службы защиты прав потребителей.