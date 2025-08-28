Продажи Tesla в ЕС в июле упали на 42,4%

Продажи Tesla в странах ЕС в июле упали с 11,4 тысяч до 6,6 тыс. машин

Tекст: Мария Иванова

В июле продажи Tesla в странах ЕС сократились на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

За месяц было зарегистрировано 6,6 тыс. новых автомобилей Tesla, тогда как годом ранее эта цифра составляла 11,4 тыс. машин.

По итогам первых семи месяцев 2025 года продажи Tesla в ЕС упали на 43,5% и составили 77,4 тыс. автомобилей. Рыночная доля компании в этом сегменте снизилась почти вдвое – с 2,1% до 1,2%.

В более широком европейском регионе, охватывающем также страны EFTA и Британию, июльское падение продаж Tesla составило 40,2%. За первые семь месяцев года снижение достигло 33,6%.

По данным CNBC, причины кризиса для Tesla включают усиление конкуренции со стороны китайских производителей, а также репутационные потери, вызванные высказываниями Илона Маска и его связями с Дональдом Трампом. Кроме того, компания давно не обновляла модельный ряд.

