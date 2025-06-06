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Маск потерял 27 млрд долларов на фоне конфликта с Трампом
Состояние Маска снизилось за ночь на 27 млрд долларов из-за перепалки с Трампом
Резкое падение котировок Tesla, вызванное конфликтом Илона Маска с Дональдом Трампом, привело к потере капитализацией компании 153 млрд долларов за сутки, в результате состояние Маска снизилось на 27 млрд долларов.
Капитализация компании Tesla за сутки снизилась на 153 млрд долларов и составила 1,07 трлн долларов, передает «Интерфакс».
Причиной стало резкое падение котировок – акции компании обвалились на 14% после публичного конфликта основателя Tesla Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом.
По данным Forbes, состояние Илона Маска сократилось за ночь на 27 млрд долларов, достигнув уровня 388 млрд долларов. На рынке отмечают, что столь масштабное снижение капитализации Tesla стало крупнейшим за последние месяцы.
Ранее на фоне конфликта с Илоном Маском акции Trump Media & Technology Group упали на 8%, из-за чего Дональд Трамп потерял 202 млн долларов.
Президент США предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету миллиарды долларов.
После ссоры с Трампом Маск начал серию публикаций против главы Белого дома. Трамп заявил, что Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума.