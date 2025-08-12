Автопром ФРГ понес миллиардные убытки из-за пошлин США

Глава VDA Мюллер заявила о росте издержек автопрома ФРГ из-за США

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ Хильдегард Мюллер заявила, что автомобильная отрасль страны несет миллиардные издержки из-за сохраняющихся пошлин США. По ее словам, соглашение между Евросоюзом и Соединенными Штатами пока не улучшило положение для немецких автоконцернов, а затраты уже достигли многомиллиардных значений и продолжают расти.

Мюллер подчеркнула: «Соглашение между ЕС и США до сих пор не внесло ясности и не привело к улучшению ситуации для автомобильной промышленности ФРГ». Она добавила, что «расходы исчисляются миллиардами и продолжают расти».

Глава VDA призвала американские власти немедленно отменить секторальные пошлины для европейской и, в частности, германской автомобильной промышленности. Она отметила, что Еврокомиссия и правительство ФРГ должны настойчиво добиваться этого шага.

Ранее европейские источники сообщили, что пошлины США на автомобили и автозапчасти из ЕС сохраняются на уровне 27,5% и Брюссель ожидает их скорого снижения до 15%. ЕС и США ведут переговоры о снижении или отмене тарифов.

В конце июля стороны договорились, что Вашингтон снизит пошлины на 75% европейских товаров, а Евросоюз полностью откажется от импорта российских энергоресурсов и вложит значительные средства в американскую экономику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политики и эксперты назвали экономическое соглашение между Европой и Соединенными Штатами «черным днем» для альянса свободных народов.

Торговая политика президента США Дональда Трампа уже привела к потерям мировых компаний на сумму более 34 млрд долларов, а 42 корпорации сократили свои прогнозы прибыли.

Китайская компания BYD в апреле реализовала в Евросоюзе более 7,2 тыс. электромобилей и заняла первое место по продажам в этом сегменте.