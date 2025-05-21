Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.72 комментария
Киев решил сменить состав делегации для переговоров с Россией
ТАСС: Украина решила изменить переговорную группу для мирного меморандума
Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией после стамбульской встречи.
Украинская делегация, участвовавшая во встрече в Стамбуле по меморандуму с Россией, будет изменена, передает ТАСС. По данным источника агентства, в нынешнем составе группы отсутствуют профессиональные политики, из-за чего возникла необходимость привлечения новых участников.
Собеседник агентства отметил: «Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. На это будет претендовать в первую очередь Андрей Ермак, будут претендовать силовые структуры, и европейцы могут настаивать на «своих», плюс возможно американское влияние. И из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна, который будет участвовать в дальнейших переговорах».
Источник считает, что среди новых кандидатов могут появиться доверенные лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в частности экс-министр обороны Алексей Резников и международник Александр Мережко – руководитель комитета Верховной рады по международным делам. Также возможен приход представителей силовых структур с опытом в политике и праве, а европейские и американские структуры могут настаивать на своих кандидатах. Решение о составе делегации будет приниматься ближе к началу нового этапа переговоров.
Ранее Кремль планирует оформить список условий для прекращения боевых действий в отдельном документе, учитывая договоренности в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России начать совместную работу с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.
Москва выразила готовность продолжать переговоры с украинской стороной и инициировать обсуждение меморандума, несмотря на попытки их срыва.