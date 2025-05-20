Tекст: Ольга Иванова

Попытка Владимира Зеленского сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле полностью провалилась, передает ТАСС. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что украинская сторона пыталась оказать психологическое давление на российскую делегацию, однако эта тактика не принесла успеха.

Захарова отметила: «Они пытались оказать психологическое давление на российскую делегацию, которая, как и было изначально заявлено президентом России Владимиром Путиным, 15 мая прибыла в Стамбул и готовилась к встрече с украинскими представителями. Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров сможет вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился».

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и готова к продолжению контактов, а также напомнила о состоявшемся накануне телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По ее словам, Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора, а урегулирование должно опираться на устранение первопричин конфликта. Она уточнила, что предстоит согласовать детали, сроки заключения соглашения, возможное временное прекращение огня и другие параметры.

Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.