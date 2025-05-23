В ЕС допустили второй раунд переговоров России и Украины в конце мая

ЕС сообщил о возможных переговорах России и Украины в конце мая

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может состояться уже на следующей неделе, передает ТАСС.

Дипломаты стран Евросоюза обсуждают возможность проведения встречи в конце мая, однако окончательного соглашения по месту проведения еще не достигнуто, заявили источники агентства.

Среди возможных площадок для переговоров рассматривается Ватикан, хотя четкой договоренности по этому вопросу нет. В то же время Россия предпочла бы организовать диалог в Стамбуле – этот вариант, по данным Bloomberg, в Москве считают наиболее оптимальным.

Сообщается, что американские представители поддерживают контакты с украинской стороной на этапе подготовки переговоров. При этом, как отмечают источники агентства, Вашингтон якобы посылает Москве сигналы, что желал бы избежать присутствия на встрече российских представителей, которые занимают наиболее жесткую позицию по отношению к Киеву.

Ранее переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа.

В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

Украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.

Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.