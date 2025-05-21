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    21 мая 2025, 16:05 • В мире

    Зеленский привлек Святой престол со зловещими целями

    Зеленский привлек Святой престол со зловещими целями
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Ватикан обсуждается как одно из мест, куда могут быть перенесены переговоры России и Украины. Инициаторами замены Турции на Святой престол выступили США, а предшествовала этому аудиенция Владимира Зеленского у нового понтифика. От такого приглашения ждать хорошего не приходится.

    Выборы римского папы, сопутствующие интриги и приписываемая всему этому мистика стали популярной темой для мирового кинематографа. Но жизнь подчас выразительнее любого кино.

    Так, последним политиком, кто видел предыдущего папу – Франциска – живым, был вице-президент США Джей Ди Вэнс, католик-неофит (с 2019 года). Он же стал одним из первых, кому дал аудиенцию новый папа – Лев XIV.

    При этом покойный понтифик, будучи выходцем из Латинской Америки, к США относился сложно, а воцарившийся – сам из США, уроженец города Чикаго. И это по-настоящему беспрецедентно: со времен апостола Петра папы, например, из Африки появлялись неоднократно, а из Северной Америки – ни разу вплоть до недавних пор.

    Еще одна примечательная деталь: в родном штате Иллинойс американский папа зарегистрирован как избиратель Республиканской партии, в данный момент правящей – партии Вэнса, Дональда Трампа, большинства в Конгрессе и в Верховном суде. То есть руководство США и Ватикана теперь однопартийцы.  

    Получается, целили в Гренландию, а присоединили Святой престол.

    На самом деле нет, но сюжет для политического триллера выходит богатый и вполне убедительный. Тем более что в эти же дни аудиенцию у понтифика получил кто-то, кто сильно смахивал на черта: весь с черном, бородатый, осунувшийся, с нехорошей улыбочкой и в неподобающей месту одежде.

    Этим визитером был Владимир Зеленский – и намерения у него наверняка были дьявольские, других в последнее время почти нет. А чем дальше, тем более темными они будут: осознание загнанности в угол способствует росту подлости.

    Зеленский не католик, более того, до организации гонений на РПЦ вообще не интересовался церковными делами и духовной жизнью. К папе он попал в статусе главы государства, приглашенного на похороны другого главы государства (то есть Ватикана). Так что с точки зрения помыслов тут нечисто, но на взгляд дипломатического протокола все гладко, за исключением, как обычно, внешнего вида: Зеленский по-прежнему актерствует, будто его с минуты на минуту могут вызвать в окоп, а переодеться времени не будет.

    Льву XIV он подобострастно заглядывал в глаза, хищно скалился и молил проявить большее участие в судьбах Украины. Папа согласился.

    Если Франциск уклонялся от попыток втянуть себя в украинские интриги и даже попал в список скандального сайта «Миротворец», где формируют перечень «врагов Украины», то Лев XIV втянулся сразу и с удовольствием, а на чьей стороне он находится, известно с 2022 года, когда он, будучи кардиналом, высказался об СВО в резко антироссийском ключе. Тогда это не имело особого значения. Теперь имеет.

    Проще говоря, они там все теперь заодно – и против нас. Кроме, как ни странно, Джей Ди Вэнса, который пока еще остается одним из наиболее здравомыслящих и критичных к Украине членов администрации Трампа. Его тяга к понтифику (тем более однопартийцу) может быть искренним порывом неофита, но вряд ли будет долог тот порыв. Внешний образ образовавшегося единства между новым Вашингтоном и новым Ватиканом – это иллюзия.

    Многое будет зависеть от личных политико-дипломатических талантов Льва XIV, но пока что конфликт между властями США и Католической церкви выглядит неминуемым из-за высокой вовлеченности нового понтифика в американские дела и его позиции по наиболее принципиальному для Трампа вопросу – миграции.

    Значительную часть жизни новый папа отдал служению в Перу. Его неприятие жестких антииммиграционных мер Трампа – Вэнса, направленных в основном против латиноамериканцев, имеет и политическое, и духовное, и даже личное измерение: чикагские католики тоже люди в основном пришлые.

    Строго говоря, американский папа – это совсем не по-американски: католиков в Северной Америке прежде ненавидели.

    Отчасти католики виноваты в этом сами: значительная часть переселенцев в США были протестантами, бежавшими от религиозных гонений в Европе. Отчасти такому положению вещей способствовали англичане: яростно насаждая в Новом Свете антикатоличество, они заразили им будущие поколения граждан США.

    Веками «золотым стандартом» американца считался «васп» – белый англосаксонский протестант, а католики были гонимым меньшинством, за которым охотился печально известный ку-клукс-клан. Было время, им запрещали селиться в некоторых городах и вплоть до второй половины XX века упрекали в двойной лояльности: смотришь, мол, на американский флаг, а думаешь о европейском папе.

    Потому политик-католик из американского прошлого – это почти всегда демократ. Демократическая партия взяла католиков под крыло еще в 1930-х годах, сделав частью «коалиции меньшинств». Оба президента-католика в истории США были демократами – это Джон Кеннеди и Джо Байден, которого Трамп ненавидит.

    Представляется, что как раз с Байденом новый папа легко бы нашел общий язык и по поддержке Украины, и по противостоянию России, и по вопросам миграции. Поэтому, когда Москва хочет уклониться от участия в ватиканской интриге, Трамп и Вэнс не должны принимать это на свой счет.

    Порядок вовлечения в интригу ясен, даже если непрозрачна она сама: переговоры по урегулированию на Украине предлагается перенести из турецкого Стамбула в Ватикан. Судя по всему, Трамп озвучил эту инициативу президенту России Владимиру Путину в ходе недавних телефонных переговоров. До того вопрос обсуждался на встречах Вэнса и Зеленского с Львом XIV. А госсекретарь Марко Рубио назвал Ватикан оптимальной площадкой для российско-украинских дискуссий о мирном будущем.

    Допустим, Вэнс, Рубио и папа римский – просто добрые католики, но Зеленскому такое – зачем? Если и есть у него расчет, то расчет это несомненно антироссийский.

    Возможно, в Киеве высоко не целят: просто надеются на то, что очередной отказ со стороны Москвы переполнит чашу терпения Трампа, то есть количество отказов перейдет в качество реакции – в новые санкции против «недоговороспособной России». Однако исходить лучше из того, что в основе всей этой католической миссии лежит грандиозная провокация с бесовством.

    Из вежливости будем считать, что у Ватикана как у потенциальной переговорной площадки есть только один недостаток, зато исчерпывающий – география. На Земле папский трон – это анклав, окруженный территорией ЕС и НАТО. А после всего того, что произошло между Москвой и Брюсселем за последние три года, переговоры на подконтрольной натовцам территории – это фантастика. От людей, спонсирующих удары по российским городам, можно ожидать любой подлости, вплоть до попытки захвата российских переговорщиков по какому-нибудь «ордеру МУС».

    Это был бы уже не только сюжет для кино, но и повод к началу третьей мировой войны, что, по сути, является целью Зеленского, поскольку иным путем он не имеет шансов одержать победу над Россией.

    Как человек, он хуже черта, по крайней мере, черт хотя бы выполняет свою часть заключенных с ним соглашений.

    Как следствие, на приглашение обсудить мирный договор с гонителем православных на папской территории разумнее всего отвечать в российской традиции – дипломатичным согласием при выполнении принимающей стороной пары важных условий.

    Во-первых, нужно построить в Ватикане международный аэропорт с залом для приема правительственных делегаций, либо (компромиссный вариант) вывести Италию из НАТО.

    Во-вторых, стоит провести над Зеленским обряд экзорцизма, раз уж Святой престол такое по-прежнему практикует. Не факт, что поможет. Но практика прошлого указывает на необходимость либо изгнать беса из Зеленского, либо Зеленского из Киева, а все прочие сценарии умиротворения пока что выглядят слишком фантастично, чтобы в них верить.

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