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    20 мая 2025, 14:28 • Политика

    Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине

    Эксперты: Урегулирование на Украине уперлось в одержимость Европы войной

    Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник провели очередной телефонный разговор, он длился более двух часов. Российский лидер назвал диалог «очень содержательным», «весьма откровенным» и полезным. Так, стороны договорились, что Москва предложит и готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением принципов урегулирования и сроков заключения соглашения, а также возможного временного прекращения огня.

    «Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса», – приводит Кремль слова российского лидера. Трамп, в свою очередь, заявил, что Москва и Киев «немедленно» начнут переговоры, указав, что в урегулировании «достигнут определенный прогресс», передает Reuters. Впрочем, если изменений на этом направлении не будет, то Трамп грозит «отступить».

    В свою очередь Владимир Зеленский, проведший в этот же день два разговора с Трампом – до и после его общения с Путиным – заявил: ему ничего не известно о подготовке меморандума, но выводить войска из новых российских регионов Украина не собирается. Также Зеленский попросил Трампа не принимать решение по Украине без Киева и предложил ввести новые санкции против России. Однако Трамп ввести новые санкции отказался.

    Итоги разговора с Путиным Трамп довел также до президентов Франции и Финляндии Эммануэля Макрона и Александра Стубба, премьера Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. После чего европейские политики решили ввести против России новые санкции.

    Европейские лидеры разочарованы телефонным разговором Трампа и Путина, считая, что американский лидер отстраняется от дипломатических усилий по прекращению конфликта на Украине и оставляет Киев и его союзников наедине с самими собой, приводит Bloomberg слова неназванного европейского чиновника.

    Между тем, как сообщает Financial Times, европейские лидеры «ошеломлены» переговорами российского и американского лидеров и неготовностью США «оказывать большее давление» на Москву. Politico пишет, что единственный вариант для Трампа: ослабить Путина и вести с Россией переговоры с позиции силы, заставив ее прекратить боевые действия.

    Глава Госдепа Марко Рубио обратил внимание на необычную ситуацию: США ратуют за окончание конфликта, а Европа – за продолжение. Он напомнил, что исторически обычно Вашингтон выступал за силовое решение проблем, а Брюссель – за мирное.

    В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте назвал разговор Путина и Трампа позитивным сигналом восстановления прямой коммуникацию между сторонами. Он призвал поблагодарить США «за роль в решении этой проблемы», передает ТАСС.

    По мнению экспертов, нынешний разговор президентов России и США четко дает понять, что Москва намерена и дальше продвигать свою дипломатическую линию. «Логика в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово.

    Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он. «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие, а уже потом, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что взгляды двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    «Путин терпеливо гнет свою линию, не отклоняясь от нее. Первопричины, прочный мир, цели спецоперации. Меняется тон и немного контекст, одно и то же может звучать жестче или, напротив, конструктивнее. Не более того», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Тот факт, что при подобной последовательности удалось еще не довести Трампа, привыкшего к немедленному результату, до взрыва или срыва, политолог назвал достижением.

    «Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави»,

    – допустил он. «Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него. И что тот хочет так или иначе от нее избавиться. В то время как для российской стороны это сюжет, ни с чем не сопоставимый по важности. Ну и уступит, в такой логике, тот, кому это менее принципиально», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

    «Трамп постепенно отодвигается от своей идеи о скорейшем перемирии. В этом разговоре уже говорится о переговорах до перемирия. И о постоянном мире как цели, это тоже российская позиция: не перемирие, а мир. Заявление о немедленных переговорах по мирному меморандуму между Россией и Украиной истолковано в Киеве и европейских столицах как намерение «умыть руки», что на Украине вызывает все более неуютное чувство», – отметил спикер.

    По его мнению, не обязательно, что имеется в виду именно покидание процесса. «Но скольжение в сторону российской версии событий, пожалуй, имеет место», – подчеркнул аналитик. Эксперт указал: Киев в этой ситуации ведет себя более сдержанно, чем мог бы и чем вел себя прежде. «Кажется, там приходят к выводу, что рассчитывать на Европу не приходится из-за ее непонятно на чем основанной позиции. А реальная потеря интереса со стороны США чревата фатальными последствиями», – предположил Лукьянов.

    «Европа же занимается яростной имитацией влияния на ход процесса, считая, что поддерживает Украину посредством попыток срыва переговоров с Москвой. Сорвать пока не удается, и европейская роль с угрозами выглядит причудливо,

    – добавил политолог. – При этом в воздухе висит угроза санкций со стороны американского Конгресса, но это производная от настроения Трампа. Он пока достаточно контролирует Республиканскую партию, чтобы конгрессмены не принимали что-либо без его согласия».

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов указал на слова Трампа о вовлеченности «больших эго» в переговорный процесс. «Республиканец уважает российского коллегу и понимает: с его мнением придется считаться всем участникам диалога. Чего, к слову, нельзя сказать о Зеленском и европейцах», – считает он.

    Корнилов отметил заявление Трампа о том, что Штаты передадут Европе роль в урегулировании на Украине. «Американский лидер фактически указывает на прямую ответственность европейских коллег за несговорчивость Киева. Я допускаю, что в этом случае заложена и прямая, неприкрытая угроза офису Зеленского и Европе», – не исключил аналитик.

    «Там крайне болезненно реагируют на эти предупреждения. Но больше всего паникуют европейские аналитики: они понимают, что без Америки ни Киев, ни Брюссель не справятся, Украина будет брошена на произвол судьбы. Администрация Соединенных Штатов умышленно использует эту угрозу как рычаг давления на стороны», – допустил политолог. «Впрочем, важнее, что конкретно имеет в виду Вашингтон. Одно дело – отступить от процесса урегулирования, а другое – перестать оказывать помощь Киеву», – детализировал эксперт. По его мнению, если Штаты «откажутся» от Украины, то преграда к миру будет устранена.

    «К слову, в Европе уже началась паника: многие аналитики комментируют беседу лидеров с тревогой. Встречаются заявления, что Путин переиграл Трампа.

    Это при том, что сами участники диалога отзываются о контактах положительно», – сказал Корнилов.

    Сенатор Алексей Пушков объясняет шок Европы несколькими причинами. Во-первых, там по-прежнему исходят из того, что Москве якобы можно нанести стратегическое поражение. Американский лидер, как отметил парламентарий, считает это невозможным. «Более того, он убежден, что Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. Таким образом, одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Во-вторых, продолжил сенатор, в Брюсселе делают ставку на переход главы Белого дома «в стан войны и прямой конфронтации с Россией». Они надеются, что это приведет к воссозданию единого антироссийского фронта. «Однако Трамп до сих пор показывал, что он не намерен этого делать. И каждый раз, когда эти расчеты не оправдываются, европейцы испытывают острое разочарование», – указал Пушков.

    «В-третьих, в отличие от евролибералов, вставших на путь непримиримой конфронтации с Россией в виде «новой холодной войны», а потому готовых вводить все новые санкции, Трамп не хочет втягивать США в острую фазу такой конфронтации, опасную и невыгодную для самих США. Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России. Напротив, он убежден, что поддержание диалога с руководством России отвечает интересам США», – подчеркнул Пушков.

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