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    Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается
    20 мая 2025, 09:24 Мнение

    Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

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    Есть мастера, умеющие вылавливать тонкие нюансы из выверенных формулировок Путина и экзальтированных – Трампа. Это отдельный талант. Тем, кто им не обладает, остаётся уныло домысливать. По внешним описаниям разговора выводы такие.

    Путин терпеливо гнёт свою линию, не отклоняясь вообще. Первопричины, прочный мир, цели спецоперации. Меняется тон и немного контекст, одно и то же может звучать жёстче или, напротив, конструктивнее. Не более того. Тот факт, что при подобной последовательности удалось ещё не довести Трампа, привыкшего к немедленному результату, до взрыва или срыва, – достижение.

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него. И что тот хочет так или иначе от неё избавиться. В то время как для российской стороны это сюжет, ни с чем не сопоставимый по важности. Ну и уступит, в такой логике, тот, кому это менее принципиально.

    Трамп постепенно отодвигается от своей идеи о скорейшем перемирии. В этом разговоре уже говорится о переговорах до перемирия. И о постоянном мире как цели, это тоже российская позиция: не перемирие, а мир. Заявление о немедленных переговорах по мирному меморандуму между Россией и Украиной истолковано в Киеве и европейских столицах как намерение «умыть руки», что на Украине вызывает всё более неуютное чувство. Не обязательно, что имеется в виду именно покидание процесса, но скольжение в сторону российской версии событий, пожалуй, имеет место. 

    Киев в этой ситуации ведёт себя более сдержанно, чем мог бы и чем вёл себя прежде. Кажется, там приходят к выводу, что рассчитывать на Европу не приходится из-за её непонятно на чём основанной позиции. А реальная потеря интереса со стороны США чревата фатальными последствиями. Европа же занимается яростной имитацией влияния на ход процесса, считая, что поддерживает Украину посредством попыток срыва переговоров с Москвой. Сорвать пока не удаётся, и европейская роль с угрозами выглядит причудливо.

    В воздухе висит угроза санкций со стороны американского Конгресса, но это производная от настроения Трампа. Он пока достаточно контролирует Республиканскую партию, чтобы конгрессмены не принимали что-либо без его согласия. Психологическая игра, упомянутая выше, продолжается.

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